Se desmoronó un puente en el departamento Gualeguaychú

"Se trata de un puente que está sobre un desagüe natural de los campos, que no tiene mucho caudal pero es muy importante y sobre el que no pueden transitar con cargas pesadas. Últimamente ha habido mucho movimiento de camiones en la zona y si bien había un cartel no existen controles y este lunes, tras el paso de un camión cargado de materiales, el puente se desmoronó entero", dijo a Radio Máxima, Valeria Vezucci, prestadora turística.



En tal sentido, dio cuenta que "los camiones tienen que transitar por calle 2, dando la vuelta por Pueblo Belgrano eso lo sabe todo el mundo pero ahora, nos hemos quedado sin puente y nadie puede entrar ni salir del Camino de la Costa, porque este puente está ubicado al inicio del Camino".