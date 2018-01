Llovieron 130mm en 90 minutos y se anegaron las calles de Coronda

Un violento temporal azotó este sábado por la tarde a la ciudad de Coronda, donde varios barrios quedaron anegados y el agua ingresó a las viviendas.No hubo viento, ni granizo, ni tormenta eléctrica, sólo agua, pero mucha: se estima que entre las 15 y las 16.30 cayeron 130 milímetros (la cifra oficial de la cantidad de lluvia caída aún no había sido confirmada), por lo que la situación en varios sectores de la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo es muy complicada.En diálogo con, el secretario de Gobierno local, Juan Mato, informó que en el municipio se constituyó la junta de Defensa Civil que está integrada por los miembros del gabinete y los concejales, más personal de la policía y bomberos voluntarios, entre otros. Además, ya estaban presentes en el lugar autoridades de Defensa Civil de la provincia para prestar asistencia en esta contingencia.En primer lugar se iba a rescatar a quienes necesitaban ser evacuados, para lo cual se dispuso como centro de evacuación el salón de la Asociación Amigos de Calle Juan de Garay, lugar en el que iba a estar trabajando personal del dispensario.Asimismo, mientras se analizaba la manera de lograr un rápido escurrimiento del agua, se iba a prestar asistencia a varias familias a las que les ingresó el agua en sus viviendas pero que no serán evacuados. "Tratamos de llegar a todos los lugares y ver cuál es la necesidad de cada uno", dijo Mato, quien agregó que "además de los lugares que habitualmente se ven afectados cuando llueve, se vieron afectadas otras zonas, sitios que antes no tenían este tipo de problemas".