Denunciaron a una óptica por no contar con habilitación de Salud Pública

Pese a no tener habilitación de Salud Pública de la provincia, desde seis meses funciona en Gualeguaychú, una óptica ubicada en calle San Martín y España. Según publicó El Argentino, este comercio es atendido por una persona que no cuenta con título de óptico y en los trámites de Habilitación Municipal tampoco fue presentado como lo exige la normativa, sin embargo se le permitió su apertura.



Un particular y una clienta del negocio, realizaron denuncias ante el Ministerio de Salud de la provincia, expedientes en trámites cuyos números se evitan para no revelar la identidad de los denunciantes. Tras la denuncia, inspectores de la cartera provincial constataron que la persona que atiende esa óptica "no cuenta con título profesional habilitante" y evalúa su propia clausura por no contar con un regente, es decir un profesional que presente el título de óptico y sea responsable del negocio.



"En Gualeguaychú tenemos un personaje o persona que si le preguntas si es óptico te dice que sí. Y si le preguntas que profesión tiene te dice óptico. A tal punto que se ve que su realidad se trastocó y puso una óptica. Esta persona sigue atendiendo al público, ejerciendo ilegalmente una profesión, esto es un fraude social", resaltó a El Argentino una persona damnificada que prefirió mantener reserva de su identidad. Pedido de informes al municipio Al enterarse de esta situación los concejales de Cambiemos, Jacinto Berón, Araceli Traba, Pablo Echandi, Micaela Rodríguez, y del bloque UNA-Nuevo Espacio, Andrés Sobredo, realizaron un pedido de informe a la directora de Habilitaciones de la Municipalidad, Laura Guinis el 3 de enero pasado, con el fin de solicitarle: "si el comercio se encuentra habilitado, en caso afirmativo, se nos informe desde cuándo está habilitado".



A su vez solicitan que informe sobre "quién son los ópticos técnicos y contactólogos a cargo del comercio conforme la Ley 9068 y su respectiva reglamentación, decreto 2863/98" y solicitan que "se nos acompañe copia de los dictámenes de las área intervinientes a fin de otorgarle la habilitación definitiva". Qué dice la ley La Ley provincial N° 9068, sancionada el 18 de diciembre de 1996, y su Decreto Provincial Nº 2863 del 27 de julio de 1998, regula la habilitación de los locales de venta de elementos de óptica, estableciendo en su primer artículo que: "los Ópticos Técnicos y Contactólogos, ejercerán su profesión exclusivamente en la preparación y venta de lentes para corregir vicios de refracción, convencionales y/o de contacto, siempre que medie prescripción médica, en forma de receta debidamente fechada y firmada por el oftalmólogo, la misma no debe tener signos ni caracteres no convencionales distintos a los universales usados en óptica que no puedan ser interpretados por todos los profesionales ópticos".



En tanto, el Artículo 2º expresa que "la venta de vidrios simples, planos y de color y la preparación y expendio de cualquier clase de lentes para corregir vicios de refracción, anomalías o defectos de la vista, solo podrán efectuarse conforme a las disposiciones especificadas en la presente ley y reglamentación de la misma, en las casas de óptica inscriptas ante la autoridad sanitaria correspondiente, quedando prohibida la venta ambulante, callejera o en comercios no autorizados por ese efecto, de anteojos de vidrios simples, planos o de refracción, minerales u orgánicos de cualquier tipo y de color".



Por otro lado la Ordenanza Nº 11125/2008 tiene por propósito fundamental en la política sanitaria, mejorar las condiciones de salud de toda la comunidad y ante situaciones semejantes el Estado debe ejercer su función de contralor en base a las normativas vigentes.