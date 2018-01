Demandarían a un abogado para que pague los gastos que demandó su búsqueda

"Sin dejar de tener en cuenta que por esto se relegan otros casos, hay que calcular de 15 mil a 20 mil pesos cada 8 horas, dividido por $ 30 mil de sueldo por cantidad reglamentaria de horas de cada policía intermedio: hubo 10 policías trabajando, más gastos de combustible y equipos de comunicación. Sin contar gastos judiciales, la demanda no bajaría de los 200 mil pesos". Éste es el cálculo de la gente del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo a la hora de analizar la posible demanda contra el abogado Pablo Moreno (29), quien estuvo casi dos días desaparecido, cuando se había ido por sus propios medios a Córdoba y por un problema familiar.



Con los primeros minutos transcurridos de sábado, el letrado se hizo presente en la comisaría 3 de Córdoba Capital para informar que "estaba bien y que había dejado Mendoza por su voluntad".



La fiscal Claudia Ríos y un nutrido grupo de efectivos de la división Búsqueda de Personas, respiraron con un moderado alivio. El alivio era moderado porque, para entonces, los pesquisas ya sabían que esa desaparición se debía a un motivo más banal que a un hecho delictivo.



De acuerdo con la investigación, se llegó a la conclusión de que Moreno -que es asesor letrado de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (Fadiunc) de la UNCuyo- había quedado a cargo de una casa de una de sus hermanas en Bermejo "y que la mujer le dio $ 16.000 para que hiciera unos arreglos en la pileta de la vivienda", tal como confió un pesquisa a Los Andes. Por qué buscaban al abogado Según lo investigado, el problema tuvo su génesis en una fiesta que el abogado llevó adelante en la casa de su hermana y a la que destinó buena parte de los 16 mil pesos que le habían dado para reparar la piscina.



"Pero en la fiesta, además, hubo gente que se descontroló y algunos se llevaron electrodomésticos y otros objetos de valor de la vivienda".



Ante esa situación, todo según la investigación, Moreno se sintió "desbordado" y después de sacar más dinero de la cuenta de su hermana, decidió apagar su celular y viajar a Córdoba en colectivo, lejos del escándalo. Su familia, en Mendoza, no entendía el motivo de semejante decisión pero ya el viernes por la tarde algo comenzaban a sospechar.



"Cuando el viernes por la noche se dio cuenta del revuelo que había provocado por redes sociales y en medios de Mendoza, fue que se presentó sano y salvo. Dijo que había desaparecido por cuestiones personales", según indica el informe policial que fue entregado a la fiscal Ríos.



La misma fiscal dijo a este diario que "lo nuestro era la búsqueda y que la persona (por Moreno) apareciera y en buen estado, tal como ocurrió. De los detalles personales, no voy a opinar".



La denuncia por la desaparición de Moreno fue registrada en la Oficina Fiscal 9 de Villa Nueva y va camino al archivo. (Los Andes)