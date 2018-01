La emotiva carta de despedida de un profesor de Fernando Pastorizzo

Uno de los profesores de Fernando Pastorizzo utilizó la red social Facebook para dirigir unas emotivas palabras de despedida hacia el joven asesinado por su ex novia, Nahir Galarza.



El texto tuvo miles de reacciones, comentarios y fue muy compartido entre otros usuarios. Sin dudas, la carta del profe Muñoz emocionó a todos. En su cuenta de Facebook manifestó:



"Fernando, te voy a dedicar estas palabras: este año tuve el honor de ser tu profe de contabilidad (materia tediosa según vos) y tenías razón. En general eran un grupo inquieto, ruidoso pero muy querible.



Te recuerdo como un pibe muy correcto, curioso, caballero y muy amigo de sus amigos.



Te recuerdo lleno de planes y feliz porque ya tenías tu lugar para estudiar una carrera terciaria, llena de incertidumbres y desafíos que yo estaba seguro que no serían difíciles para una mente como la tuya: rápida, sana e inteligente.



Me toca hoy dedicarte estas dolorosas palabras a vos Fernando y es horrible la sensación de angustia y desazón que me invaden. Es dolorosa la sensación e incomprensible de que una vida con tanto futuro sea arrebatada de esa manera. Para vos Fernando son estas dolidas palabras. Y como digo siempre: Sos un flor de pibe, para vos mi recuerdo, estas líneas y gracias por dejarte conocer aunque sea un poco.



Las personas importantes no son las que ocupan mucho espacio sino son aquellas que dejan un enorme espacio vacío cuando ya no están. Vos dejaste ese gran espacio vacío entre tus amigos que te acompañaron hasta lo último. Gracias por dejarme ser parte de tu vida educativa. ¡Gracias!" Profesor Amadeo Muñoz. (ElDía)