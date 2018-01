Incendios forestales consumieron más de 60 hectáreas en Concordia

Este jueves se registró otro foco ígneo al norte de Concordia. En primera instancia intervino el cuerpo de bomberos voluntarios de Concordia y al ver la magnitud del mismo pidió ayuda a la regional de bomberos y al Plan Provincial. Se armó un comando en el que intervinieron los bomberos de Villa Elisa, Ubajay, San Salvador y General Campos con sus unidades forestales, y el Plan Provincial de Manejo del Fuego con una camioneta con equipo de ataque rápido y el avión Cesna. Se desplegó también una autobomba forestal de Colón que, de la zona, es la que mayor capacidad de agua tiene. En total intervinieron en el lugar 38 bomberos.Se utilizaron medios terrestres, camionetas con equipos de ataque rápido, autobombas forestales y medios aéreos para la logística. En total se quemaron unas 64 hectáreas de pajonal, arbustal y bosque implantado.Desde la provincia se informó de la situación a la Coordinación Regional del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que puso a disposición distintos medios aéreos en caso de que el incendio no pueda ser controlado localmente. Además, se solicitó al SMN un pronóstico específico para las coordenadas del evento a fin de tener certeza de la meteorología, especialmente los vinculados a cambios en intensidad y dirección del viento.Se trabajó en la zona hasta las 20 que se lograron extinguir los tres focos. En ese momento se recibió un llamado por un incendio en una quinta cítrica donde también acudieron Bomberos Zapadores de Concordia y se acude al lugar lográndose la extinción a las 22.Las altas temperaturas y la escasez de lluvias han propiciado la generación de algunos incendios que, mediante un trabajo articulado entre el Plan de Manejo del Fuego, que depende del gobierno provincial, y los cuerpos de bomberos voluntarios, han sido controlados. Se realizan vuelos de patrullaje a modo de prevención. Está prohibida la realización de cualquier tipo de quema en el territorio provincial."Estamos trabajando en forma articulada y atentos a cualquier situación que pueda surgir. Los equipos técnicos que dependen de la Secretaría de Ambiente, los cuerpos de bomberos voluntarios y las áreas competentes del gobierno nacional realizan tareas en forma mancomunada para asegurar tranquilidad a toda la población", dijo al respecto el gobernador Gustavo Bordet.El mandatario recibió un informe de los responsables del Plan Provincial del Manejo del Fuego sobre las acciones desarrolladas en estos primeros días de enero. El Plan, como medida de prevención, viene realizando vuelos de patrullaje y observación desde principios del mes.En dichos vuelos si se detectan columnas de humo se evalúan, si es una quema no autorizada se labra un acta de infracción y, si no está controlada, se da aviso a Bomberos Voluntarios.También se consignó que el pasado miércoles se registró un incendio de plantaciones forestales, cerca de Yuquerí, al cual asistió personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego con una camioneta con equipo de ataque rápido, Bomberos Voluntarios de Concordia y vecinos de la zona. Se culminan las labores a las 18:30, quedando a cargo de la guardia de cenizas, vecinos de la zona.