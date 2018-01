El ruego de los familiares de los 44 del ARA San Juan: "No nos dejen solos"

Los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan salieron una vez más a visibilizar su reclamo para que se continúe y refuerce la búsqueda del submarino. "No nos dejen solos", pidieron.Según publica el diario La Nación, este viernes al mediodía compartieron una oración en el acceso a la unidad militar y, con un recurso novedoso para ellos, luego fueron a la calle para cortar el tránsito por unos minutos y entregar en mano a marplatenses y turistas los panfletos que anuncian la misa del próximo lunes, cuando se cumplan dos meses del último contacto con el comandante del buque."Estamos pidiendo más esfuerzo en el rastrillaje, más embarcaciones para ampliar la zona de cobertura y conseguir mejores resultados", explicó Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes del submarino.Las autoridades navales les informaron esta mañana que la búsqueda hoy se realiza con el buque ruso "Yantar" y el ARA "Spiro". Los familiares reclaman que se incorporen pronto otras unidades que ya fueron parte de este operativo, como el "Austral" y el "Angelescu", este último perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep)."Si gastan más de 200.000 pesos en una palmera, como no van a invertir en la búsqueda de 44 vidas, que son 44 héroes", dijo la madre de uno de los tripulantes. ES que uno de los pedidos formalizados ante el gobierno es que se contrate a empresas privadas especializadas en rescates subacuáticos. Aseguran que la Armada Argentina ya pidieron cuatro presupuestos, pero no hay autorización ni fondos liberados con ese destino.