"Hay que decirlo sin miedo, los agrotóxicos matan", dijo asambleísta

El asambleísta de Gualeguaychú, Juan Veronesi dijo que "los agrotóxicos matan", y pidió a los legisladores entrerrianos que no aprueben la ley de agroquímicos tal cual está planteada.



Veronesi afirmó que "hay que decirlo sin miedo y con todas las letras: los agrotóxicos matan y personalmente así se los digo a mis parientes que trabajan el campo, a mis vecinos y también a los ciudadanos en general. Tenemos que ponernos a pensar seriamente en optar por suprimir estas sustancias o permitir que nos sigan matando".



"Hay que decirle muy claramente a quienes tienen la responsabilidad de legislar, porque acá los senadores provinciales ya dieron media sanción a una nueva ley de fitosanitarios entre gallos y medianoches, sin consultar a nadie y sin tener en cuenta la preservación de la salud y la vida humana. Ahora hay que decirlo a los diputados de nuestra provincia, que tienen el desafío y hasta el deber ineludible, yo diría, de oponerse a esta nueva ley que quieren sancionar. Les pedimos a los diputados de la provincia que sean responsables", dijo.



Veronesi reveló que "en la última reunión que celebró la Asamblea Ciudadana Ambiental esta semana, resolvió convocar uno a uno a la totalidad de los diputados provinciales, comenzando por los de Gualeguaychú, quienes en breve deberán considerar esta cuestión y decidir sobre la aprobación o no de una nueva ley de agrotóxicos para Entre Ríos".



En este sentido, el asambleísta mencionó que "los legisladores deben ser conscientes que se está envenenando a la gente y no pueden ignorar las consecuencias que se están provocando a raíz de la aplicación indiscriminada de estas sustancias. Este lunes en Santa Fe, falleció un hombre de 75 años, después de que en noviembre fuera rociado en dos ocasiones por un mosquito y al día siguiente, en Alvear, también en Santa Fe, un niño falleció tras ingerir una golosina contaminada con Furadan, uno de los agrotóxicos más peligrosos que existen y cuya comercialización está prohibida en Argentina".



Finalmente, Veronesi expresó a Radio Máxima que "a ver si los productores, los legisladores, los concejales y las autoridades que corresponda entienden que esto no es joda. Los agrotóxicos matan, la muerte está muy cerca nuestro y sino observen como se está afectando la salud de nuestra gente en los últimos tiempos. ¿O es que no se han enterado de las estadísticas que se han hecho públicas últimamente sobre los casos de cáncer? Lo reitero con todo respeto: lo que está pasando con los agrotóxicos en nuestro país en general y, en todo Entre Ríos en particular, no es joda".