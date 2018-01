Prohíben una marca de leche en polvo y ordenan el decomiso

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió la leche entera en polvo disolución instantánea marca "Fortaleza". La medida incluye el decomiso del producto e impide además su elaboración, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio nacional.La medida se basa en que se trata de un presunto alimento falsificado conforme lo establecido en el artículo 6 inciso 8 del Código Alimentario Argentino (CAA).Al respecto, y conforme al artículo mencionado, el secretario de la Assal, Raúl Samitier, expresó que "un producto falsificado es aquel que tenga la apariencia y características generales de un producto legítimo protegido o no por marca registrada y se denomine como éste sin serlo o que no proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y/o declarada".Además, agregó que "por lo tanto esto no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población".Finalmente, Samitier concluyó que "esta agencia verifica que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria, y que la misma sea cierta y correcta, con el fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos".Según la información suministrada por la Assal, se trata de un presunto producto alimenticio rotulado como: Leche entera en polvo disolución instantánea marca Fortaleza.Elaborado y envasado por: Sociedad Cooperativa de Tamberos de la zona de Rosario Ltda. Domicilio: Humberto Primo Nº 1255. RNE Nº: 21-005144. RNPA Nº: 21-100978. Para: Lácteos CABA SRL, Chile 227, Villa María, Córdoba. SENASA: S-103434.