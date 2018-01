Enfermedad cambió la vida de una familia y pide ayuda para no quedar en la calle

Claudio Acevedo tiene 34 años y es oriundo de Concordia. Hace dos años su pareja fue diagnosticada de ELA (Esclerosis Lateral Ameotrófica), hecho que cambió radicalmente su vida, teniendo que dejar su trabajo para darle a su mujer los cuidados necesarios.Aunque recibió ayuda para sostener la difícil situación, con ingresos para pagar algunos meses de alquiler, asegura que no es suficiente. Por eso, mediante un video publicado en Facebook, Claudio hace un pedido para lograr estabilidad en su familia teniendo una vivienda propia.

Cynthia padece ELA y pide ayuda

Preocupación

La ayuda

Sumado a los problemas de salud de su pareja, una de sus dos hijas, que tiene 11 meses, nació con enfermedades congénitas en el cerebro y el corazón, y está siendo estimulada por problemas de desnutrición."Me da mucha pena y bronca todo esto, pero yo ya no tengo vergüenza de nada", aseguró Claudio, al tiempo que aclaró que "yo no dejo de ser ni más ni menos hombre por hacer esto. Necesitamos una mano, y eso es lo único que pedimos, una vivienda".En 20 días será febrero y, con ello, se marcará un punto de inflexión en la familia de Cynthia, Claudio y sus hijas de 1 y 5 años. Se acabará el ingreso fijo de dinero (el sueldo de docente, en uso de licencia, que percibe ella) y entonces no tendrán cómo pagar el alquiler.A través de un breve y sentido escrito, la joven concordiense dejó su mensaje: "Soy Cynthia Rodriguez. Tengo 30 años y hace 3 años me diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Mi familia se compone por mi esposo Claudio Acevedo y mis dos hijas (5 y 1 año). Actualmente alquilamos, pero a partir de febrero ya no vamos a poder sustentar el valor del alquiler"."Se nos corta la única entrada que tenemos ya que cobro una licencia como docente y culmina en dicho mes", explicó luego con angustia. El tratamiento de su enfermedad le impide volver a su trabajo como maestra en la Escuela Primaria N°17 "Diógenes de Urquiza"."Mi esposo no puede salir a trabajar porque tiene que hacerse cargo de todos los quehaceres del hogar", recordó en relación a que también su hija más pequeña necesita asistencia ya que tiene una cisterna magna; una sindactilia en su manito izquierda que requiere de una cirugía para corregirla; y un doble arco aórtico."Quedamos desamparados con el 50 % de la familia discapacitada (mi hija menor tiene certificado al igual que yo)", lamentó teniendo que recurrir a la difusión mediática de lo que padecen para sensibilizar y conseguir ayuda."Aún seguimos esperando una respuesta de las personas que deberían dárnosla", concluyó. Fuente: (El Entre Ríos).-