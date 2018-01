Emiten recomendaciones para evitar ser víctima de Trata de Personas

En primer lugar, señalan que "en épocas de vacaciones y viajes es muy importante estar atentos a ciertos indicadores en materia de prevención para no ser una potencial victima de Trata en cualquiera de sus manifestaciones, llámese trata sexual o laboral entre las más conocidas".



Por ello, desde la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos emiten una seria de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de vacacionar en familia y sobre todo para el resguardo de hijos adolescentes, quienes a la mira de los captadores resultan ser los más vulnerables. "Prestemos atención, cuidado y sobre todo estemos alerta".



Si viajamos en grupo familiar:



- Procuremos mantener una agenda de viaje y excursiones bien definida en cuanto a los lugares a visitar y asistir, ya que centros turísticos como Brasil y provincias del interior del País (Córdoba, Mar del Plata, entre otras), resultan ser los más tentadores pero a su vez son los sitios también elegidos por redes de tratantes para la observación y captación de jóvenes vulnerables; en el sentido de que muchos adolescentes fuera del grupo familiar hacen visitas nocturnas a boliches bailables y fiestas de playa en donde en muchos casos son tentados al conocimiento de nuevas personas que a la postre parecen amables y amigables pero en un gran porcentaje de las veces aprovechan esta situación de lejanía e inhibiciones para ofrecernos bebidas exóticas que utilizan para dormir a sus potenciales víctimas con el agregado de drogas.



- Lleve consigo una serie de números de referencia de comisarías, dependencias de seguridad y centros de asistencia médica, de modo que ante una eventual emergencia tenga un actuar inmediato, porque en estos casos el tiempo ágil de respuesta es lo más importante.



- No tome rutas desconocidas o poco transitadas como caminos auxiliares ya que no solo estaríamos expuestos a distintos delitos como el Robo sino que resultamos vulnerables a delitos aun mayores como el secuestro de personas.



- Mantenga siempre contacto con familiares y conocidos dando cuenta de su situación, vía teléfono celular (evitar las redes sociales).



- No envié en redes sociales datos puntuales sobre eventos futuros que va a realizar.



- Jamás pierda el estado de alerta y precaución en los sitios en los que se encuentre, mantener visualizados a toso los integrantes del grupo familiar resulta sumamente importante.



Si viajamos solos o con amigos:



- Evite excursiones y visitas sorpresas o que no hayan sido previamente organizadas y chequeadas.



- No aporte datos a desconocidos, identidad, teléfonos, entre otros.



- Evite la realización de publicaciones en redes sociales de frases como "SOLA/A; "ESTA NOCHE VAMOS A..."; "CAMINO A..."; a su vez mantenga un perfil privado solo para conocimiento de personas allegadas, ya que el perfil publico de una red social es muy utilizado por los tratantes.



- No acepte intercambios de bebidas, comidas, entre otros.



- Mantenga a mano el listado de números de referencia de comisarías, dependencias de seguridad y centros de asistencia médica.



- No tome caminos alternos.



- La documentación de su identidad manténgala en un lugar seguro que no sea su cartera o billetera ya que en estos sitios turísticos suele haber importante cantidad de "pungas, mecheras/os y asaltantes".



- Mantenga contacto con sus familiares en todo momento o amigos, ello dando cuenta del lugar donde se encuentra y fechas de regreso.



- En la noche, fiestas, boliches y playa; no tome bebidas que no le hayan sido servidas en una barra o tenga a la vista, ya que existen drogas como la burundanga (Escopolamina) que son utilizadas en estos sitios para adormecer a las víctimas, no solo para la trata sino para robos, abusos entre otros.



- Evite aceptar acercamientos a hoteles o lugar de residencia por parte de desconocidos.



- Mantenga siempre su estado de alerta, la sospecha, la duda y desconfianza son armas vitales para la prevención.



"La trata de Personas existe, personas inescrupulosas que se manejan en redes suelen estar siempre atentos a quienes son vulnerables, por ello seamos conscientes de que mantener el estado de alerta que llevamos en una vida diaria también debe ser una prioridad en nuestras vacaciones, para que el viaje deseado no termine siendo una verdadera pesadilla", indican finalmente.