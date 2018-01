"No di más y dije basta", escribió la mujer que mutiló los genitales a su pareja

Brenda Micaela Barattini, la joven de 26 años que mutiló los genitales un hombre, escribió una carta abierta desde el penal de máxima seguridad de la localidad cordobesa de Bouwer, en el que permanece detenida. En la misma agradece el apoyo recibido y denuncia la "morbosidad y falta de respeto de los medios de comunicación".Brenda también reflexiona sobre la reacción que tuvo a la hora de actuar y pide también, como lo hizo su madre días atrás, que esta situación no se repita: "hay que aprender a pedir ayuda y brindarla a quienes lo necesitan para que estos casos no vuelvan a ocurrir".A continuación,Brenda Micaela Barattini (26), una arquitecta oriunda de Rada Tilly, el 25 de noviembre lesionó con una tijera de podar, los genitales de su expareja cuando ambos se encontraban en su departamento en Córdoba, donde actualmente reside.La Justicia aún no se ha expedido sobre el hecho en cuestión dado que por el momento no se determinó si se trató de una agresión planificada y realizada en medio de una pelea de pareja o si fue en medio de un intento de violación por parte del hombre.En ese marco, la Comisión de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) organizó dos actividades para expresar su apoyo a la joven. Impulsaron además, una campaña en las redes bajo el hashtag "Te Entiendo Micky".