Piden oraciones por Elaine, una nena que comenzó su batalla contra el cáncer

Elaine tiene cuatro años y es oriunda de San José. Hace dos semanas atrás, la llevaron a consulta con el pediatra por un resfrío, pero sus padres, quizás por una rara intuición, decidieron hacerla tratar con otro médico."La cambiamos de pediatra, a uno más joven, y éste cuando le tocó el abdomen, le sintió la pancita dura y nos mandó a Concepción del Uruguay para que le hagan una ecografía. Cuando tuvimos los resultados, enviamos las imágenes al pediatra. Ya en la consulta con todos los informes de los estudios, nos dijo que tenía una masa en el abdomen entre el hígado y el riñón de 13 por 13cm", detalló aJorge Tournour, el papá de Elaine.A partir de ahí comenzó un peregrinar por los hospitales. En el J.J. Urquiza de Concepción del Uruguay les deban turno a un mes para una tomografía, por lo que, por la intervención del médico, fueron derivados al Gutiérrez de Buenos Aires. En ese nosocomio tenían inconvenientes con la aparatología, y la pequeña fue llevada al hospital Naval."Los resultados de los análisis de orina y sangre le daban bien, sólo estaba un poquito anémica", comentó el hombre.Y el lunes llegó la peor noticia. A Elaine le diagnosticaron un tumor maligno en el riñón, en términos médicos se denomina nefroblastoma o tumor de Wilms."Una médica que también es de San José nos dijo que la llevemos al Garrahan, porque allá estaban los mejores especialistas, así que iniciamos los trámites ante la obra social", continuó Tournour.De acuerdo a lo que comentó, los padres tuvieron que firmar un alta médica y trasladar a Elaine en su auto particular porque la obra social OSPE puso sus trabas para hacer el cambio de prestador.Ya en el Garrahan, los oncólogos les explicaron que el tratamiento consistirá en "achicar el tumor con cuatro semanas quimioterapia, y luego una cirugía". El respiro lo tuvieron cuando supieron que los pulmones de Elaine están libres de la enfermedad."Si reacciona bien, será dos semanas de quimio y otras dos, en forma ambulatoria, una vez por semana. Y confiamos en que va a salir adelante porque ella es una leona, tiene una fuerza terrible, como padres estamos orgullosos de la hija que tenemos", remarcó el hombre.En la oportunidad, Tournour destacó la buena atención que están recibiendo en el Garrahan y agradeció el acompañamiento recibido."Mis compañeros de trabajo en San José están haciendo una cruzada solidaria, venta de pollos y empanadas para costear todo lo que no cubre la obra social. Por el momento estamos bien y el sindicato de Alimentación se comprometió a brindarnos en alojamiento, por el momento, nos reintegran los gastos", comentó al respecto.Finalmente, el papá de Elaine instó a otros padres a "no dejarse estar" ante la más mínima dolencia que presenten los niños. "Fueron días de mucha angustia, y recién ahora las lágrimas están cambiando a sonrisas. Mi nena va a salir adelante porque ella es una leona, tiene una fuerza terrible", insistió.