Foto-multas: Lo sancionaron en Catamarca pero asegura que nunca estuvo ahí

Un vecino de Chajarí dijo que recibió en su domicilio, una boleta producto de una foto-multa originada en la localidad catamarqueña de Capayán, la particularidad se da en que este hombre asegura jamás haber estado en este lugar.Según publicó, la fecha de la supuesta infracción es del 2 de octubre de 2017 y la mencionada falta es por exceso de velocidad; lo llamativo es que coinciden el modelo de camioneta (una Volkswagen Saveiro), el color (blanco) y el número de la patente. La infracción es por 3.050 pesos."Recibo la foto-multa en mi domicilio antes de fin de año (donde me dan todos los detalles de lo ocurrido) y me agregan que tengo ocho días para contestar, al estar en esa fecha tan particular la situación se complicó; Defensa al Consumidor había entrado en receso, por lo que no podía dirigirme ahí, así que decidí consultar a un familiar abogado quien, luego de otras consultas, me recomendó redactar una carta documento haciendo mi descargo ya que ese no era mi vehículo y yo nunca había estado en esa zona. Así lo hice y hasta el momento no he tenido más novedades", detalló el vecino.Un informe del sitio, mencionó que Vialidad Nacional había enviado una intimación para que se retiren unos semáforos colocados a la altura del ingreso a Chumbicha, sobre la Ruta Nacional Nº 38, al igual que las cámaras allí colocadas y que desde hace años se utilizan para hacer "foto-multas". Advertían que estos dispositivos no tenían la autorización de la DNV como lo prevé la Ley Nacional de Tránsito.De acuerdo al mismo medio, el intendente de la localidad desestimó tal situación ya que indicó que contradice la autonomía municipal y negaron que la comuna tenga que pedir autorización a la DNV.Ante este panorama, los más afectados son los conductores que se ven, por un lado, presionados ante la multa que llega a los domicilios particulares con abultados montos a depositar en cuentas bancarias de las comunas y, por el otro, nadie les da certezas si estas multas se deben pagar o no, y si estas discutidas infracciones afectará en un futuro a los propietarios de los automóviles.