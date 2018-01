De 46 casos de hantavirus notificados, sólo se han confirmado tres

Sociedad Falleció el trabajador que estaba internado por sospecha de hantavirus

Los datos, a la última semana epidemiológica, registran 46 casos notificados de hantavirus, de los cuales fueron confirmados tres en los departamentos Gualeguay, Victoria e Islas. Uno permanecía en estudio y el resto fueron descartados."Los últimos monitoreos en la población de roedores que se llevan a cabo en el Parque Pre - Delta de Entre Ríos por investigadores del Conicet, indicaron que en la isla del Barro, localizada en las proximidades del Paraje Las Jaulas, departamento Diamante, durante septiembre y octubre del corriente año, detectaron un 20% de roedores con anticuerpos para hantavirus. Además la totalidad de los roedores capturados fueron colilargos (Oligoryzomys flavescens). Los roedores, especialmente los ratones colilargos (su nombre debido a que la cola es dos veces el largo del cuerpo) son portadores del Hantavirus, el cual está presente en la orina y en los excrementos. El virus no causa enfermedad en los animales portadores", se indica en el Boletín Epidemiológico.Todos los roedores portadores de Hantavirus son animales silvestres, habitantes de áreas de vegetación arbustiva y rastrera, que pueden invadir el entorno de las viviendas y locales deshabitados. Para prevenir esta enfermedad no existen vacunas. Lo importante es mantener la vivienda y sus cercanías en condiciones de higiene, con el pasto corto, libre de residuos o elementos en desuso.-Desmalezar en un radio de 30 metros.-Tapar orificios del hogar por donde puedan ingresar los roedores.-Ventilar y desinfectar los ambientes con agua y lavandina.-Almacenar comida y agua en recipientes bien cerrados.-No dejar restos de comida de animales domésticos en sus recipientes.-Colocar la basura en recipientes tapados y a más de 30 cm del piso. De no ser posible, enterrarla y taparla.-No acumular objetos que sirvan como nido de roedores.-Antes de radicarse en una casa no habitada, tápese boca y nariz con barbijo o trapo doble tela, ábrala y ventílela al menos una hora. Inspeccione si hay roedores.-Limpie con guantes de goma gruesos, debiendo éstos lavarlos, aún puestos, en una solución con detergente y desinfectante.-Humedezca con bastante agua antes de barrer y limpie con paño humedecido con solución clorada, superficies, artefactos y muebles-Evite dormir cerca de apiladeros de madera o áreas de basura que puedan ser frecuentadas por roedores.-No colocar bolsas de dormir en suelos donde observe heces, madrigueras, basureros o pilas de maderas. No dormir directamente sobre la tierra.-Almacene comida en envases a prueba de roedores.-Quemar, enterrar o colocar en contenedores cubiertos, toda la basura o restos de comida.-Usar únicamente agua embotellada, clorada o hervida, para beber, cocinar o lavar la vajilla.-No llevar a la boca, pasto o palitos recogidos del suelo.-Llevar máscara purificadora de aire capaz de retener partículas de 0.3 micrones.-Usar guantes y botas de goma para manipular roedores y trampas.-Lavar y desinfectar las herramientas de trabajo con detergente o lavandina o alcohol etílico al 70%, después de usarlas.-Rociar a los roedores muertos con agua lavandina. Desechar en doble bolsa plástica y luego quemarlo y enterrarlo a un metro de profundidad.-Lavar y desinfectar las manos. (APF)