Dramático testimonio del padre de uno de los primitos hallados en una heladera

Dos primos que eran buscados intensamente fueron hallados muertos adentro de una heladera abandonada en el partido bonaerense de Quilmes.Fuentes policiales informaron que el hallazgo se produjo alrededor de las 16 de este miércoles, en el terreno de la vivienda donde vivía uno de los dos pequeños, ubicada en la intersección de las calles Rossini y Sierra de la localidad de Villa Luján.Personal de la Jefatura Departamental Quilmes de la Policía Bonaerense buscaba a los dos nenes, Tiziano de 5 años y Kevin de 4, quienes habían desaparecido horas antes, y de acuerdo a la mamá del primero de ellos, se habían ido a andar en bicicleta y no se los volvió a ver.Los padres de Tiziano, de 5 años, y Kevin, de 4, que fueron hallados muertos adentro de una heladera abandonada en el partido bonaerense de Quilmes, ahora piden que se esclarezca si fue un accidente o un homicidio y ayuda para poder enterrarlos."Queremos que se haga justicia y que alguien nos pueda ayudar con un cajón y una corona porque no tenemos nada", aseguró el padre de Tiziano, quien además contó que tienen que mantener a otros tres hijos y que lo poco que gana lo hace cartoneando.Según su relato, los nenes estaban sin supervisión porque ellos se habían ido a hacer un trámite al Ministerio de Desarrollo Social por otro de sus hijos que es discapacitado. Cuando regresaron los nenes, que vivían en casas enfrentadas y solían jugar juntos todos los días, no estaban. Lo buscaron durante todo el día hasta que aparecieron dentro de una heladera en un basurero a la vuelta de su casa. "Nos dieron un papel pero no tenemos respuesta de cómo murieron los chicos", dijo el hombre.Por su parte, la mamá de Kevin cuestionó que hayan muerto por un accidente: "mi hijo tiene 4 años y es muy flaquito, dudo que hayan podido cerrar una puerta tan pesada solos".Juan, que se dedica al acopio para sostener a su familia, contó en Buen Jueves que llevó la heladera de la tragedia a su casa hacía 4 o 5 días atrás para "sacarle las bochas y venderlas", por las que le hubieran dado unos 60 pesos.