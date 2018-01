"Soy inocente": Crearon una cuenta falsa de Nahir en la red social Instagram

Policiales El juez negó que Nahir Galarza cuente con privilegios durante su detención

También surgieron tres fans club con llamativos nombres

Apenas minutos pasadas las 15 de este miércoles, se creó una cuenta falsa en la red social Instagram con el nombre y las fotos de Nahir Galarza, la joven acusada por el homicidio de Fernando Pastorizzo.Anoche, la cuenta real había pasado de ser privada a pública, pero ahora, los nuevos movimientos despertaron insultos y hasta piropos. Indignación desde el círculo íntimo del chico asesinado.consultó a sus amigas, al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa y hasta a su manager de medios, Jorge Zonzini. Ninguno pudo explicar quién o por qué se manipularon las redes sociales de Nahir en plena prisión condicional.La maniobra no deja de sorprender en medio de la investigación por el homicidio de Pastorizzo.La cuenta oficial y real de la imputada es: https://www.instagram.com/nahirgalarza/ La cuenta paralela con la que se realizó la maniobra, utilizó las fotos e intentó confundir a los usuarios: https://www.instagram.com/nahirgalarzaa/ Paralelamente, tres fans club de Nahir Galarza, fueron creados con distintos nombres y comenzaban poco a poco a despertar curiosidad."Nahir Galarza Asesina del amor", es el triste nombre que exhibe una fotografía de la joven en ropa interior. Provocó estupor e indignación en los primeros jóvenes que se encontraron con esta cuenta."nahirgalarzadiosa", todo junto y en minúscula, con pocos seguidores y fotos sexys y una última, privada, a la que hay que solicitar acceso a su administrador/a, que se ubicaba en primer lugar.Este fans club se denomina "Nahir Galarza Me salió el tiro por el c.." y solo puede verse la foto de presentación que corresponde a la joven en una actitud de modelaje, publicó