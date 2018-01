Fotos: Joven regaló sus zapatillas a hombre con muletas que las tenía rotas

Hay hechos cotidianos que muchas veces no son difundidos, que parecieran no tener relevancia mediática, pero que constan de un valor humano que merece ser destacado y publicado.Por estas horas, se multiplicó en las redes sociales la publicación de una ciudadana de la localidad de Crespo, que reflejó el gesto que tuvo un joven con otra persona en la vía pública.Las imágenes fueron publicadas en la red social por la usuaria Graciela, y rápidamente se viralizó entre sus contactos y otros seguidores de Facebook en la ciudad de Crespo y la zona.La publicación que consta de varias imágenes, da cuenta de que un joven que circulaba en bicicleta por Avenida Seri, notó que un hombre que caminaba con muletas, tenía sus zapatillas muy rotas.Por tal motivo, el joven ciclista se detuvo y tras un breve diálogo, se sacó sus zapatillas y las obsequió a hombre con muletas, que muy agradecido siguió su camino.El joven descalzo y en su económico rodado, pero con la cabeza bien en alto, siguió su rumbo. Según publicó, el joven que regaló sus zapatillas sería de apellido Fogel.Un hecho simple, pero de gran valor, que nos pareció oportuno compartir. Un ejemplo más de que "la juventud no está perdida".