Postergaron la inspección del aeropuerto Sauce Viejo

Todo estaba casi listo para que este miércoles por la tarde se lleve a cabo la inspección final del Aeropuerto de Sauce Viejo, como estaba previsto para su posterior habilitación final, tras varios meses de obras de remodelación.



Con el objetivo de ajustar los últimos detalles, el martes se realizaron una serie de prueba internas y sucedió lo inesperado: una falla en el ILS, el sistema de aterrizaje instrumental (radioayuda).



El desperfecto provocó la postergación de una nueva inspección de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), que ya realizó varias pruebas en la aeroestación.



Mientras tanto todos los vuelos con destino a Santa Fe llegan desde junio del año pasado al aeropuerto de Paraná (Entre Ríos). A mediados de 2017 comenzaron las obras de remodelación del aeropuerto de Sauce Viejo. A fin de año concluyeron y luego fueron observadas por la Anac, motivo por el cual hubo que hacer una serie de correcciones para lograr su habilitación final.



"Ayer (martes) por la tarde, cuando realizábamos las pruebas finales, saltaron las térmicas del ILS", explicó David Giavedoni, director del Aeropuerto de Sauce Viejo. "Estamos viendo si podemos ponerlo en funcionamiento para determinar cuándo se podrá realizar la inspección", agregó.



"La empresa que instaló el sistema está buscando dónde es el desperfecto. Por ese motivo no hay fecha para la inspección, continuó Giavedoni. Hasta que la empresa no diga dónde está el desperfecto y cuánto tiempo llevará solucionarlo (son cables subterráneos), no lo sabremos".



Vuelos nocturnos

Por otra parte, se instaló el balizamiento de borde de pista, de rodaje y de plataforma, y la iluminación de las torres. Los verificadores de la Anac realizarán las constataciones de obra para su habilitación diurna y más tarde, los controles para su habilitación nocturna. En caso de no detectar ninguna irregularidad, la habilitación será total. Y si se observan detalles de balizamiento o iluminación, podrá ser habilitado sólo para vuelos diurnos.



Controles

Para realizar las pruebas en el aeropuerto de Sauce Viejo arribará un avión verificador de la Anac, el mismo que ya realizó varias pruebas en la estación en la etapa final de habilitación, cuando probaron los sistemas de comunicaciones, el sistema de aterrizaje instrumental (ILS) y analizaron cómo quedó la pista luego de la repavimentación.



Más allá de su habilitación para el funcionamiento, que podría ser la próxima semana, la reinauguración está prevista para el mes de febrero. La obra contempla también la remodelación del hall de espera y arribo, la sala VIP, los baños, el bar y restaurante, mostradores y cintas transportadoras para las empresas prestadoras de los servicios aéreos, entre otras refacciones.



También se llevó adelante la reparación total del asfalto de la pista, luces de balizamiento y guiado de las operaciones que ponen a las instalaciones a la altura de las necesidades actuales de aeronavegación. La provincia invierte unos $ 260 millones en los trabajos. (El Litoral)