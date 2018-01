Muerte de niña tras desmoronamiento: "Me quebré la mano sacándola"

Sociedad Registran otro desmoronamiento en acantilado de la Costa Atlántica

Javier Perazzo aún no puede explicar la absurda muerte de su hija. Y quizás jamás pueda hacerlo. Este platense, entrenador de divisiones infantiles y asistente de la Primera División de básquet del club Unión Vecinal, se fue de vacaciones a Mar del Plata para disfrutar junto a su familia de unos pocos días de descanso, pero la tragedia le jugó una mala pasada.Sobre lo que ocurrió en la fatídica tarde del lunes contó: "Todo fue muy rápido, llegamos a las 13:30, el sol estaba en lo más alto, casi no había sombra. Bajamos por el camino que es en diagonal y enseguida doblamos a la izquierda, que es donde está la mayor extensión de playa. Ahí encontramos un lugar lindo para quedarnos". Luego agregó que "nosotros no somos de acá, no conocíamos nada, encontramos este lugar, la sentamos a la nena para acomodar todo y al lado estaba mi hijo mayor de 10 años. Escuchamos el estruendo del bloque de arena de 2 x 2 que se le cayó encima".También relató las desesperantes maniobras que realizaron para intentar salvarle la vida a su hija. "Me quebré la mano tratando de mover las piedras, las rocas. A los pocos minutos vino el guardavidas, que estaba a unos 600 metros, pero después me dijeron que tiene que haber uno cada 80 metros, y la ambulancia tardó como 40 minutos. A los 15 o 20 minutos la encontraron; ya no tenía muchos signos, aunque intentaron reanimarla".