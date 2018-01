Los "infaltables" en el bolso de verano: Las claves para cuidar la piel

Aguas termales

Tipos y texturas:

¿Cuáles son los productos que no pueden faltar en tu bolso de verano?En materia de hidratación facial, te aconsejamos qué cremas elegir, cuándo colocarlas, qué componentes deben tener y por qué es mejor que sean livianas.Si esta es mixta, grasa o con tendencia al acné, serán preferibles aquellas con bajo contenido de lípidos y mayor cantidad de agua, para evitar que se tapen los poros y aumenten los puntos negros y los granos., son recomendables las cremas con mayor concentración de grasa que de agua, y se pueden usar más de una vez al día si es necesario., las cremas que poseen una concentración equilibrada entre aceite y agua.Durante el día, es fundamental aplicar protector solar con factor de protección 30 o más. Algunas cremas lo incluyen, pero de no ser así, aplicar primero la humectante y por encima el protector, renovándolo cada 2 horas al aire libre.Siempre son recomendables las cremas de textura liviana, ya que en verano las que son muy densas aumentan la transpiración y la apariencia grasa de la piel.Es recomendable aplicar las cremas hidratantes corporales luego de la ducha. Si es de día, tiene que ser liviana para no transpirar de más.El agua termal es descongestiva y refrescante. Es ideal usarla natural o fría, guardándola en la heladera un ratito antes: la sensación es muy agradable. No sirven luego del maquillaje ya que pueden correrlo, si pueden usarse antes pero secar suavemente con papel antes de maquillar.Protección solar: cremas y spraysEn líneas generales, se considera bloqueador solar a partir del factor 30, que filtra el paso de los rayos solares. Lo ideal es aplicarlo un rato antes de exponerse al sol, alrededor de 20-30 minutos. Colocarlo parejo y bien extendido, ya que de lo contrario puede predisponer a la aparición de manchas o bronceados irregulares sobre la piel.pieles grasas o con tendencia al acné y para personas que transpiran mucho.para pieles mixtas a seborreicas.pieles secas o en caso que se requiera mayor adherencia y duración en el sitio de aplicación.en sitios pilosos y en grandes superficies.la importancia de mantener los labios hidratadosLos labios se caracterizan por deshidratarse con cierta facilidad y estar muy expuestos a las radiaciones ultravioletas, en especial con el aumento de la temperatura ambiente, la acción del sol y del viento.Para evitar su deshidratación, se debe evitar su exposición a las radiaciones ultravioletas sin protector solar, FPS 30 o mayor. Existen protectores específicos para los labios, con mayor adherencia y nivel de humectación.Al aplicar crema humectante facial, también podés extenderla sobre los labios, siempre y cuando esta no contenga ácidos. Fuente: (Los Andes).- *(Dra. Laura Mijelshon, Médica Dermatóloga (MN 72.517).-