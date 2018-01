Las echaron de una pileta por "demostrarse afecto"

Una pareja de mujeres denunció que fueron echadas de un camping de Oliveros, localidad ubicada a unos 55 kilómetros del noroeste de la ciudad de Rosario, por demostrarse afecto. Según asentaron en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, los encargados del lugar les dijeron que molestaban al resto de las personas y las obligaron a retirarse.



Esteban Paulón, al frente de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, confirmó que recibieron en la dependencia la denuncia de unas jóvenes que señalaron que este fin de semana fueron echadas de un camping de Oliveros por "discriminación".



"Fueron a pasar el día con amigas, estaban disfrutando el momento, como cualquier pareja tuvo una expresión pública de afecto en la pileta y les dijeron que se fueran", comentó. "Lo ratificó la gente del camping, que algunos vecinos de Oliveros y personas que estaban en el lugar se sintieron molestos por esto y en vez de conversar sobre los derechos que tiene cualquier pareja de compartir abiertamente sus sentimientos, les pidieron que se retiraran", observó.



"Parece que las que hieren sensibilidades son las conductas que protagonizamos las personas del mismo sexo", destacó Paulón quien lamentó que "tras las leyes de matriomonio igualitario e identidad de género sucedan estas cosas". "Nuestra visibilidad puede ser chocante porque somos criados para no ser vistos", advirtió.



Paulón señaló que no reciben gran cantidad de denuncias por casos como éste pero confió en que sea posible un avance en la sociedad para que no exista ninguna situación que afecte la libertad sexual de las personas. (Rosario 3)