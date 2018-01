Desgarrador testimonio de la abuela de los niños maltratados por una tablet

Sociedad Retiraron los hijos a joven filmada cuando golpeaba a su nena de tres años

((Imágenes sensibles)) El video muestra como una mujer golpea a su hija(tan solo por una tablet) DIGAMOS NO AL MALTRATO INFANTIL!? Difundir??? pic.twitter.com/M50yr3VOXI — ???f?? (@soofilapido) 8 de enero de 2018

La abuela de la nena maltratada dialogó con el portal La Nueva de Bahía Blanca y sostuvo que "si no hubiese conocido a Dios, a mi hija la hubiera cortado en pedacitos y enterrado en el patio".Patricia contó que cuando vio el video que se viralizó se desbordó y decidió hacer la denuncia contra su hija para que le saquen a sus nietas."Si no hubiera conocido a Dios, la hubiese cortado en pedacitos y enterrado en el patio", dijo y agregó que "no lo digo por orgullo sino para que me entiendan que no la estamos pasando bien".Según informa el sitio La Nueva, la mamá confirmó que la joven de 23 años está en su casa y tiene miedo por ella. "Me habían prometido un patrullero para tener custodia pero ayer se fue y tengo miedo que le hagan algo", señaló.Patricia aseguró que sabía que su hija les pegaba e insultaba verbalmente a sus nietas: "Está enferma y no reconocía que estaba haciendo mal las cosas pero ahora está arrepentida y aceptó una ayuda para tratarse", afirmó.