Marcharon otra vez para pedir justicia por Fernando Pastorizzo

Policiales Volverán a pedir hoy la prisión domiciliaria para Nahir Galarza

En la previa de la apelación que podría otorgarle la prisión domiciliaria a Nahir Galarza, acusada de haber asesinado a Fernando pastorizzo, familiares y amigos de la víctima, y vecinos de la ciudad colgaron una pancarta en el puente y cortaron varios minutos el tráfico en la Costanera.Adelantaron que si le otorgan la prisión domiciliaria a la imputada, se manifestarán en la puerta de su casa.El crimen de del joven de 20 años sigue conmoviendo a la comunidad de Gualeguaychú y a gran parte del país. El 29 de diciembre pasado, su cuerpo fue encontrado sin vida y con dos balazos. Ese mismo día por la noche, su novia, Nahir Galarza, confesó haber sido ella la autora material del crimen. Desde ese día, la defensa se esfuerza por probar que entre ellos ya no había una relación y que la acusada de 19 años no enfrente un cargo que la podría condenar a prisión perpetua."¡Fernando? presente! ¡Fernando? presente! ¡Fernando? presente!" fue nuevamente el grito desgarrador que se escuchó anoche al borde del puente naranja, publica. Familiares y amigos de la víctima estuvieron presentes en el reclamo. Mientras tanto, muchos otros manifestantes jamás conocieron a Fernando Pastorizzo.El pretexto para la juntada fue reemplazar la bandera que habían colgado durante la madrugada del sábado en el puente Méndez Casariego por una de mayor tamaño. Ambas pancartas tienen la misma leyenda: "Justicia x Fernando"."La bandera que descolgamos será la que de ahora en más, encabezará todas las marchas que hagamos para que se haga justicia por este crimen, por eso la hicimos para que entre en cualquier calle por la cual marchemos", afirmó Amadeo Muñoz, profesor de contabilidad de Pastorizzo durante el último año del secundario.Antes de colgar la nueva bandera en el puente naranja, los organizadores del reclamo invitaron a los presentes a firmar el lado trasero de la misma: los que más lo conocieron escribieron afectuosos mensajes en su memoria y la gran mayoría que jamás lo conoció en vida simplemente escribió un pedido de justicia.El primero en estampar su firma fue el padre de Fernando, Gustavo Pastorizzo. Aunque no estuvo presente en la Costanera, amigos del joven llevaron la bandera hasta su casa para que sea él, el primero en dejar su marca en la pancarta.