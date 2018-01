Santino recibió a los reyes Magos: Ya fue diagnosticado y mejora su salud

Qué es la neutropenia

Llegó la buena noticia

y que se encuentra internado en el hospital Garrahan,. Pudo despertar, su cuadro de salud mejoró y hasta pudo recibir a los Reyes Magos. Una feliz noticia, sin lugar a dudas.Se recordará que el pequeño se encontraba en riesgo de vida y aislado, no tenía defensas y los médicos no tenían una confirmación certera de su cuadro ya que no padecía leucemia pero no se encontraba el motivo de la falta de "fabricación" de glóbulos blancos desde su médula ósea.La neutropenia, también conocida como agranulocitosis o granulocitopenia, es la disminución aguda o crónica de granulocitos de la sangre, condición anormal de la sangre que puede predisponer al cuerpo humano a contraer infecciones. Es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave (fatal en un 30%) caracterizada por una disminución del número de neutrófilos.Cuando la cantidad de neutrófilos desciende por debajo de 1000 células por microlitro de sangre, el riesgo de infección aumenta; si el descenso es a menos de 500 células por microlitro (neutropenia grave), el riesgo de infección aumenta notablemente. Sin el papel fundamental de defensa de los neutrófilos, las personas tienen problemas para controlar las infecciones y riesgo de morir por una infección.Santino comenzó a mejorar y su médula reaccionó a la estimulación, por lo que ya no le realizan transfusiones.Fue su mamá, Yanela Moreira, quien a través de su cuenta de Facebook, comunicó la grata noticia sobre la mejora de la salud del pequeño, y agradeció a todos los que donaron sangre y oraron por el pequeño.

A continuación, el agradecimiento de la mamá de Santino: