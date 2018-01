Aclaran que las multas labradas en Brasil deben pagarse en ese país

Los conductores que sean sancionados con multas en Brasil deberán afrontarlas en ese territorio. Es decir, no se pueden pagar en Argentina las multas generadas en el país limítrofe.La confirmación llegó de la mano del cónsul honorario de Brasil en Rosario, Ricardo Diab, quien afirmó: los argentinos que viajen a Brasil deberán pagar las multas por infracción de tránsito antes de regresar al país. "No es un tema nuevo, las multas tienen que ser pagadas antes de salir del país. Para Brasil es muy importante el tema del tránsito, está en la mira", observó.El también presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) aseguró que los brasileños han decidido bajar los índices de accidentes de tránsito por lo que recomendó a los turistas argentinos manejar con sumo cuidado, ateniéndose a las normas. "La alta velocidad o conductor en ojotas son conductas no toleradas, van a tener que pagar la infracción", advirtió.Diab recomendó a los turistas argentinos revisar la página web www.detran.sc.gov.br a fin de conocer si sobre su auto rige alguna sanción de tránsito. De esta manera, antes de regresar al país, puede saber si fue multado y así saldar la deuda en territorio brasileño.El cónsul confió que hay muchos multados que pretenden pagar en la oficina local pero insistió que las multas sólo se pueden abonar en Brasil. Según indicó, el registro de faltas contiene información desde 2012 y los montos rondan los 300 reales.