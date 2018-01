En pocas horas, varias personas fallecieron ahogadas en el río Paraná

Policiales Sigue la búsqueda del joven que se arrojó al río Paraná en lugar prohibido

Un matrimonio desapareció ayer por la tarde en aguas del río Paraná frente a sus hijos y los cuerpos aún no fueron hallados.Walter Rosende, jefe de Operaciones de Prefectura de San Lorenzo, confirmó que el domingo comenzaron los rastrillajes a la altura del kilómetro 454 del río, en el riacho El Bobo, donde el hombre y la mujer desaparecieron a la vista de sus tres hijos. La familia es oriunda de Timbúes."Lo que se encontró en la costa fue una embarcación amarrada en la costa, sola, sin nadie alrededor. Se llamó a la persona que había anoticiado del hecho y era la hermana de uno de los desaparecidos", contó Rosende radioAparentemente, la mujer se habría arrojado al río para refrescarse. Pero al no salir a superficie el hombre se arrojó al río para socorrerla. "Al alejarse mucho de la costa y en un lugar con 17 metros de profundidad, desaparecieron de vista frente a tres menores", agregó, según reproduce La Capital.Una mujer y su nieta de 5 años murieron ahogadas en aguas del río Paraná, frente a la ciudad de Corrientes, cuando se refrescaban.Desde la Policía precisaron que la mujer identificada con el apellido Ramírez (54 años) se encontraba junto a su esposo de apellido Quetglas y tres nietos (todos menores de edad) refrescándose en las aguas del río Paraná.En un momento determinado los menores se dirigieron a una zona profunda y al notarlo, Ramírez ingresó al agua con intenciones de rescatar a los menores, logrando sacar a dos de ellos, pero una niña de 5 años de edad fue arrastrada por la fuerte correntada juntamente con Ramírez.En la zona había otras personas que también se sumaron al desesperado rescate y pudieron sacar a la mujer de 54 años, quien fue traslada de urgencia al Hospital Escuela, sin embargo falleció antes de llegar el mencionado centro de salud.Mientras tanto, sigue la búsqueda del joven que se arrojó al río en lugar prohibido en Paraná. El joven se tiró al agua para refrescarse junto a un amigo en un lugar prohibido del Balneario Municipal y no volvió a salir a la superficie. Prefectura continúa con la búsqueda en una zona profunda de la costanera baja de Paraná.Minutos antes de las 1 de este domingo, por causas que se tratan de establecer, un Chevrolet 400 cayó al agua del Riacho Victoria, más precisamente en la zona del ex Camping Municipal, de la ciudad de Victoria, publicóEn el interior del automóvil estaban Gabriel, Cristian y Sofía. Tras el accidente, Gabriel y Sofía fueron rescatados. Mientras que Cristian desapareció en la profundidad junto con el vehículo.Tras varias horas de búsqueda, pasadas las 4 de este domingo, retiraron de las aguas del Riacho Victoria, el cuerpo de Cristian Lucero y fue trasladado a la morgue de la ciudad de Victoria.