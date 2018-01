Niño que estuvo al borde de la muerte se reencontró con el policía que lo salvó

Sociedad Dieron el alta médica el niño hallado flotando en una pileta

"Nos debíamos un encuentro", contó el policía Neri Frías en diálogo con el diario. Tras el alta que recibió Timoteo en el Hospital San Roque de Paraná, la relación del oficial perteneciente a la y los padres del niño no se enfrió. Se mantuvo una comunicación por mensajes de Whatsapp, pero los compromisos laborales impidieron el encuentro en persona."Me mandaban mensajes y Timoteo me contaba sobre él, me mandaba fotos, entonces aproveché que los Reyes le dejaron un regalito en mi arbolito y se lo llevé", relató Frías sobre el encuentro en donde también estuvieron los tres hermanitos de Timoteo y el niño de poco más de un año "largándose a caminar, dando sus primeros pasos, muy bien de salud gracias a Dios y la fe de sus padres".Fue una historia con un final feliz gracias a la rápida intervención en un primer momento de los padres del niño y en segundo lugar de los funcionarios de la Comisaría Quinta de Pueblo Belgrano. Los padres encontraron al pequeño flotando y cuando lo sacaron estaba morado. Sus gritos alertaron a los vecinos y enseguida tomó conocimiento la Policía, pero mientras todo esto sucedía fueron los padres del niño quienes le hicieron las primeras tareas de reanimación.Cuando el Oficial Neri Frías y el sargento Lucas Chesini llegaron, decidieron rápido cargarlo en el patrullero y llevarlo. Mientras el Sargento conducía hasta el Hospital de Gualeguaychú, el Oficial realizaba los trabajos de RCP. En pocos minutos atravesaron la ciudad -con la colaboración de motos que liberaron el tránsito- y en el nosocomio los esperaba el protocolo de emergencia para este tipo de casos.Este rápido accionar permitió que en el Hospital Centenario lo pudieran estabilizar y de allí fue trasladado al Hospital de Niños San Roque sin necesidad de pasar por la terapia intensiva.