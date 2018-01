Le quedaba un año de vida y su carta conmovió al mundo: "No me quiero ir"

Los pasajes más significativos

"Tengo 27 años ahora. No me quiero ir. Amo mi vida". La carta de una chica australiana que murió el jueves pasado de cáncer conmovió al mundo cuando se comenzó a viralizar en las redes sociales.Holly Butcher falleció el 3 de enero pasado y, un día más tarde, su familia publicó un texto que ella misma escribió para cuando llegara ese momento. El posteo logró en pocas horas más de 10.000 likes, 2.300 comentarios y 8.000 compartidos hasta que llegó a los medios de comunicación.Le quedaba un año de vida y con su carta conmovió al mundo: "Tengo 27 años, no me quiero ir"De acuerdo con una publicación de Daily Mail, Holly luchó más de un año contra un sarcoma de Edwin, un tipo de cáncer de hueso."Eso es lo que pasa con la vida, es frágil, preciosa, impredecible y cada día es un regalo, no un derecho adquirido"."Los días pasan y solo esperas que sigan viniendo, hasta que pase lo inesperado. Tengo 27 años ahora. No me quiero ir. Amo mi vida"."Solo quiero que la gente deje de preocuparse tanto por las tensiones pequeñas e insignificantes de la vida y traten de recordar que todos tenemos el mismo destino después de todo, así que hagan lo que puedan para que su tiempo sea digno y grandioso, sin mierda"."Toma una gran bocana del aire en lo profundo de tus pulmones, mira qué azul es el cielo y qué tan verdes son los árboles. Piensa en lo afortunado que eres capaz de hacer precisamente eso: respirar"."Aprecien que sus amigos quieran compartir su tiempo contigo"."Gastá tu dinero en experiencias. O por lo menos no te pierdas de las experiencias porque gastás todo tu dinero en porquerías materiales"."Sólo tratá de disfrutar de los momentos, en vez de capturarlos con la pantalla de tu teléfono. No trates de capturar todo para los demás"."La donación de sangre me ayudó a estar con vida un año más. Es un año en el que he estado eternamente agradecida por poder haber estado en la Tierra, con mi familia, mis amigos y mi perro"."En este último año viví algunos de los mejores momentos de mi vida".