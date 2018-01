Habló otra amiga de Nahir: "Si nos hubiera contado, podríamos haberla ayudado"

Sociedad Pidieron justicia por Fernando con enorme cartel sobre el puente de Gualeguaychú

Policiales La insólita comparación del abogado de Nahir tras el rechazo de la domiciliaria

Policiales Investigan a través de Migraciones las salidas del país de Nahir y Fernando

Las amigas de Nahir Galarza no salen del asombro. Tras una semana desde que la adolescente de 19 años confesara haberle robado el arma a su papá para dispararle dos veces a Fernando, intentan entender qué fue lo que se le pasó en la cabeza para terminar convertida en una criminal."Nunca creímos que fuera capaz de algo tan horrible.Pero nunca nos dijo nada. Nunca vimos nada extraño. Como amigas queremos saber qué pasó, entender, pero", contaron al, a lo que mucha atención no le prestamos porque ella prefirió que fuese así, que no se hablara del tema", contaron.En un mensaje de Whastapp que trascendió en las últimas horas, Nahir le contó a una de sus amigas que Fernando había ido a su casa tras una noche de boliche y que la había golpeado. "Vino a mi casa, me rompió bien la cabeza y se fue", le escribió.