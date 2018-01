Video de furiosa agresión: Choca intencionalmente un utilitario con su 4x4

Se enojó porque le chocaron su auto y se descargó con un testigo del hecho. Un día de furia que llamó la atención de los vecinos de Concordia quedó filmado por la violencia de lo ocurrido. En las imágenes, se puede ver la agresión de un sujeto contra el trabajador de una obra en construcción.Todo se habría originado porque el camión de una firma de materiales de construcción habría impactado contra un vehículo de un vecino y se dio a la fuga sin dar aviso al propietario de lo ocurrido.El damnificado, al ver que el rodado de gran porte desapareció del lugar del hecho, decidió increpar a un testigo del accidente que trabajaba en la obra mencionada. El trabajador que habría sido testigo del siniestro vial ocurrido en Concordia y dueño de un Peugeot Partner que estaba estacionada frente a la obra, esgrimía que no conocía al autor del impacto que generó el conflicto.El propietario del auto dañado, le exige violentamente, al trabajador que delate al camionero, pero el hombre reitera que no sabía quién era o a qué firma pertenecía el camión.Ante la negativa y totalmente fuera de si, el dueño del vehículo chocado, se sube a su camioneta Kia 4x4 y choca intencionalmente varias veces a la Peugeot del trabajador con el fin de que le contara quién había chocado uno de sus autos. Posteriormente, agrede verbalmente al otro hombre que le ruega que se calme "porque él no sabía nada".