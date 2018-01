La amiga de Nahir Galarza que le dio "una piña" a Pastorizzo hizo su descargo

Policiales Datos de la autopsia revelaron detalles sobre el crimen de Fernando Pastorizzo

Es lamentable pero es es la verdad, estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así están errados — Sol Martinez (@Solmartinez06) 30 de diciembre de 2017

Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación mas con el después de eso. Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca ? Por favor gente — Sol Martinez (@Solmartinez06) 30 de diciembre de 2017

Fíjate la fecha, ella me decía todo eso. No sabía q estaba tan loca! — Sol Martinez (@Solmartinez06) 30 de diciembre de 2017

Sol Martínez, amiga de Nahir Galarza, la joven que confesó que mató a su novio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, reconoció desde su Twitter que ella salió con la ahora imputada por el asesinato, el 24 de diciembre. La salida de esa noche terminó con golpes entre la pareja.Incluso,"Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con el después de eso.", aseguró, según reproduce Perfil.Y aclaró que ella no salió del boliche con ellos, la noche que según afirmó el fiscal de la causa, hubo "una pelea con golpes" entre ambos.El hecho ocurrió el viernes último alrededor de las 5 de la madrugada, cuando Pastorizzo fue hallado asesinado en la calle General Paz al 300, al lado de su motocicleta y con dos disparos.El lunes próximo se empezarán a realizar los peritajes sobre los teléfonos celulares de ambos jóvenes para tener un detalle de los mensajes de texto y Whatsapp que intercambiaron en los últimos seis meses y también se analizarán las publicaciones en las redes sociales. En tanto, en febrero se efectuarán los peritajes psiquiátricos a la joven.