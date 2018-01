Luna roja y eclipses: La lista de fenómenos para mirar al cielo en 2018

Tras la fascinación que despertó el eclipse total que dejó a oscuras parte de Estados Unidos el pasado agosto, el nuevo año estará dominado por superlunas, lluvia de estrellas, lunas de sangre y hasta eclipses solares.Algunos de estos fenómenos son cíclicos y se repiten cada cierto tiempo, pero hay algunos que este año tienen una particularidad.Ya viste la súper luna en la noche del 1º de enero, a continuación presentamos una lista mes a mes para que, si quieres, no te pierdas ninguno.Febrero es el mes de Sudamérica. La NASA espera que el 15 se pueda observar un eclipse solar parcial en partes de Chile, Argentina y la Antártica.Además de iniciarse el otoño en el hemisferio sur y la primavera en el norte con el equinocio del 20 de marzo, este mes se podrá ver también dos lunas llenas, un fenómeno poco común conocido como luna azul.Las lunas azules son un fenómeno extraño: la última se produjo en 2015 (como muestra la foto) y la anterior en 2012.Las lunas llenas tendrán lugar el 2 y el 31 de marzo.Entre el 16 y el 25 de abril podrá observarse a partir de medianoche una lluvia de estelas luminosas que duran apenas unos segundos. Son las líridas que tienen lugar cuando el planeta Tierra atraviesa los restos dejados del cometa C/1861 G1 Thatcher.El punto álgido será entre el 22 y el 23 de abril pero tendrás que irte a una zona bastante oscura porque no son muy luminosas.Será una lluvia intensa de las estelas Eta Acuáridas que tendrá lugar entre el 6 y el 7 de mayo tras los restos del famoso cometa Halley, por eso se le conoce como las lágrimas de Halley.La lluvia de estelas brillantes puede observarse con bastante facilidad.Después de medianoche, las estelas podrán verse en cualquier parte del cielo.En junio, este planeta se acercará tanto a la Tierra que podrá verse durante toda la noche. El brillo permitirá que telescopios medianos puedan llegar a captar incluso la luz de algunos de sus satélites.Se cree que Saturno está compuesto de un 75% de hidrógeno y el resto es helio.También conocidas como lunas de sangre, tendrán lugar a finales de julio creando uneclipse lunar total que será visible solo desde Europa, el centro de Asia y África.La luna pasará por la umbra, la sombra que se proyecta sobre la Tierra, y todo el disco lunar tendrá un color anaranjado o rojizo.Este es uno de los momentos astronómicos más esperados de cada año y tiene lugar enagosto.En 2018, la NASA espera que sean más brillantes porque este año serán el 12 y 13 del mes y la luna llena no llega hasta el 26 por lo que habrá poca luz en el cielo y podrán verse con más facilidad.Si consigues ver un pequeño punto azul en el cielo durante el mes de septiembre, es Neptuno. El planeta más lejano a la Tierra será muy brillante y podrá verse toda la noche aunque a un tamaño muy reducido.Si te perdiste las perseidas de agosto, tienes otra oportunidad en octubre. Las oriónidas son meteoros muy brillantes y se producen en los restos dejados atrás también por el cometa Halley.Tendrán lugar a partir del 2 de octubre.Producidas por los restos de polvo del cometa Swift Tuttle, resulta fácil verlas en cualquier punto del cielo. Tendrán lugar entre el 17 y 18 de noviembre.Muchos la consideran la mejor lluvia de estrellas del año porque hay muchas estelas y pueden ser de colores muy variados. Un evento especial para despedir el año.Tendrán lugar entre el 7 y 17 de diciembre, según la NASA. Fuente: (BBC-La Nación).-