Denunciaron a "veterinario trucho" por causar la muerte de varios animales

La denuncia pública contra el veterinario trucho comenzó a circular esta semana en las redes sociales. Sin embargo, el Colegio de Médicos Veterinarios, alertados por las acusaciones que llegaban a la entidad, ya habían denunciado la situación irregular ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).El secretario del Colegio, Jorge Lazzaroni, indicó por LT10 que el hombre que ejercía como veterinario no posee título otorgado por la facultad de Ciencias Veterinarias, según constataron.Lazzaroni, además comentó que en principio sabían que medicaba a los animales pero con el tiempo ellos se enteraron que realizaba cirugías.En la página de Facebook de Dignidad Animal una integrante del grupo contó en un posteo que a su gato lo había castrado.El veterinario trucho, estaba utilizando la matrícula de otro profesional para ejercer y recetar. Esta matrícula fue dada de baja, señaló Lazzaroni debido a que el verdadero veterinario está viviendo en otra provincia.El hombre, atendía a los animales principalmente en sus domicilios y cuando los operaba lo hacía en un domicilio de barrio Transporte."Ningún colega lo conoce, no tenemos información de que haya tomado conocimientos trabajando con algún veterinario como ayudante", dijo Lazzaroni en diálogo con "Al Derecho y Al Revés".En cuanto a las actuaciones del MPA, el veterinario señaló que desde el Colegio siempre que tienen nueva información la aportan a la causa. "Más allá de eso nosotros no tenemos injerencia eso queda en manos de la Justicia".