No se hizo esperar: la respuesta del futbolista chileno tras la quema de muñeco

El cantito surgió mientras el fuego empezaba a devorarse el muñeco gigante de Arturo Vidal, en la noche de Año Nuevo. Y no fue casual: la rivalidad futbolística entre argentinos y chilenos quedó expuesta luego de que el equipo trasandino no lograra la clasificación para Rusia 2018. Y el Rey Arturo, como le dicen al volante, se convirtió en el blanco de todas las bromas.Fue por eso que un muñeco de más de seis metros suyo, delante de un televisor y supuestamente mirando la Copa del Mundo, fue uno de los diseños presentados en el tradicional concurso Geomomos, que organiza la Municipalidad de La Plata desde 1956, todos los 31 de diciembre.La movida, claro, no cayó nada bien del otro lado de la Cordillera. Los hinchas salieron a repudiar el hecho. Pero este miércoles habló el gran protagonista de la historia. El propio Vidal, sí. Y lo hizo utilizando su cuenta de Instagram.El propio Arturo Vidal utilizó la imagen del muñeco para vengarse.¿Qué puso? Publicó una foto del muñeco que prendieron fuego en La Plata con dos copas entre sus brazos y la palabra "Bicampeón" bien destacada. La referencia, obviamente, fue a las últimas dos Copa América que ganó el seleccionado chileno: la del 2015 y 2016. Ambas, encima, derrotando en la final (por penales) a la Argentina.Una pequeña revancha de Vidal. Un golpe demoledor para los efusivos hinchas chilenos.