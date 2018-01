Caballo desbocado casi provoca una tragedia

Un motociclista sufrió las consecuencias de un equino que no respondió las órdenes de quien conducía un carro en la ciudad de Concordia.



El hecho ocurrió pasado el mediodía del miércoles, cuando un caballo que tiraba de un carro se asustó y comenzó una corrida desenfrenada por avenida San Lorenzo. Doblando "en contra mano" en calle Rivadavia y al llegar a calle Espejo el conductor de la moto se arrojó del vehículo para evitar impactar de frente.



El animal siguió corriendo hasta llegar a calle Damián P Garat. En ese lugar se desplomó al dar contra un automóvil.



Testigos, aseguraron al sitio 7páginas que el equino no iba siendo maltratado, y que no presentaba signos de mal cuidado. Costó levantarlo y se habría constatado que no estaba lastimado.