"Bailó con mi corazón": La despedida del turista apuñalado al médico entrerriano

Sociedad Conmovedor gesto del médico entrerriano que salvó al turista apuñalado

Frank Joseph Wolek llegó a la Argentina para festejar su cumpleaños. El fotógrafo estadounidense no se imaginaba que horas antes de abandonar el país estaría al borde de morir, tras ser apuñalado 11 veces por un motochorro en el barrio porteño de La Boca. Pero el destino le daría una segunda oportunidad y gracias al trabajo del cirujano entrerriano Yamil Ponce -y su equipo del Hospital Argerich-.Wolek recibió el alta médica y regresa a su país. "Me voy con el amor de la gente", aseguró emocionado, sin dejarle espacio al rencor, al abandonar la Argentina."Estoy muy agradecido de estar vivo", resaltó en una entrevista en, donde asistió acompañado del médico, con quien pasó los festejos de Año Nuevo.Además, el médico describió el trabajo del cirujano con una frase que conmovió a todos. "El cosió mi corazón al ritmo de mi pulso. Bailó con mi corazón", manifestó Joe.Después de estar 21 días internado, el turista expresó su gratitud no sólo con los profesionales que lo asistieron, sino con los argentinos que se preocuparon por él. "Muchas personas que no conocía se acercaron al hospital para ofrecerme su ayuda", contó el estadounidense, que hasta recibió un pan dulce de regalo.

"Las disculpas no son necesarias, el país no me hizo nada", aclaró Wolek, quien admitió que se lleva una buena imagen de la Argentina y le encantaría volver.El viernes 8 de diciembre, el fotógrafo fue interceptado por dos motochorros en las inmediaciones de Caminito. En un forcejeo para robarle sus pertenencias, los criminales lo apuñalaron y lo dejaron tirado inconsciente en el suelo. Ya en la guardia del Argerich, los médicos encontraron que tenía lesiones en la aurícula izquierda y el ventrículo derecho, un puntazo en cada pulmón y otras seis heridas por las que tuvo que ser intervenido de urgencia.El que estuvo detrás de esa operación fue el cirujano cardiovascular Yamil Ponce, quien confesó que después de todo el tiempo que compartió junto a su paciente, logró entablar un vínculo de amistad. A pesar de tener una agenda laboral muy atareada, el doctor precisó que apenas tenga un "hueco libre", planea ir a visitarlo a Los Ángeles.