Corroboran que Fernando Pastorizzo había cortado su relación con Nahir Galarza

Sociedad Conmovedores mensajes por el cumpleaños del joven asesinado por su ex novia

Los tuits que confirman el quiebre de la relación

Fernando Pastorizzo, el joven asesinado por su ex novia, Nahir Galarza, hubiera cumplido 21 años. "No le gustaba festejar. De hecho, el último cumple pasó todo el día en mi casa jugando a la play y tomando mates. Pero este año íbamos a juntarnos, porque él quiso", contó uno de sus mejores amigos, que quiso contar cosas sobre Fernando pero pidió resguardar su identidad.Le decían Perry. Como la mayoría de los apodos, este también tiene su historia. Fernando era bajito. La mamá tiene un scooter y cuando su hijo era más chico la usaba y parecía "Perry el ornitorrinco". Y le quedo así.Pastorizzo vivía con su mamá. Era fanático de Boca y las últimas veces que salió campeón fue a festejar en grupo. Quería estudiar Administración de Empresas. Había hecho la inscripción en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y, junto a dos amigos, iba a mudarse a Paraná a principios de febrero para comenzar su carrera.Luciano Pastorizzo, primo de Fernando que vive en Basavilbaso. "Lo único que deseo es que se haga justicia. No puede ser que pasen estas cosas. Ahora me tocó vivirlo de más cerca y no se puede creer cómo una persona puede matar de esa forma. Vivo en un pueblo chico donde no se ven casos así, y la verdad esto me dolió mucho. Era un pibe con un futuro lindo y lleno de vida", agregó el primo.A pesar de los reiterados intentos de los medios capitalinos por generar un contacto, desde el entorno cercano se negaron a dar declaraciones. "Les agradecemos pero no daremos notas. Sepan respetar nuestro dolor", respondió ael padre de la víctima, Gustavo Pastorizzo. "Resguardamos nuestro luto no haciendo ningún tipo de declaración", agregó el tío, Néstor Pastorizzo, y precisó que no hay ninguna otra marcha ni manifestación programada, luego del multitudinario encuentro del lunes. en el que alrededor de mil vecinos marcharon rumbo a los Tribunales locales."Estoy tocada por el suceso, porque realmente es una injusticia y da impotencia escuchar lo que la defensa de Nahir declara. Yo voy a la facultad donde ella estudiaba, y según sus compañeros y un profesor con el que me comuniqué, ella se comportaba de forma extraña. No hablaba con nadie más que con una sola compañera", cuenta una conocida de Fernando.En las últimas horas trascendieron publicaciones que el joven había realizado en la red social Twitter, donde tenía una cuenta protegida, que sólo podían leer sus amigos."Hay personas enfermas, eh", escribió el 20 de noviembre. "Que alivio sacarse algo tan pesado de encima", publicó 9 días después. "Qué enferma esta mina, por Dios", lanzó el 10 de diciembre. "Hay que estar mal de la cabeza, si no no se entiende", continuó a los dos días. "Está loca enferma de la cabeza mal, nunca me va a dejar tranquilo", agregó en plena Navidad.De hecho, fue el fiscal Rondoni Caffa, que investiga el crimen de Gualeguaychú, quien confirmó que la relación de los jóvenes era muy conflictiva. Y contó que en Nochebuena se golpearon mutuamente a la salida de un boliche. "Ella le pegó a él, pero también él le había pegado en la cabeza a ella: había una situación de violencia de ambas partes", detalló el funcionario judicial.En redes sociales, el círculo cercano de la víctima asegura que Nahir lo amenazaba y agredía físicamente. De hecho, uno de los lemas de la causa fue "Ni uno menos", en referencia a la violencia de género, pero en este caso a la inversa. También proliferan los hashtags #JusticiaPorFernando y #NoTeDuermasGualeguaychú. Porque la ciudad está atenta. Y hoy más consternada que nunca, en el cumpleaños número 21 de Fernando.