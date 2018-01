Se confirmó el primer caso importado de dengue del año en Entre Ríos

Recomendaciones para evitar dengue

Frente a la presencia de un síndrome febril inespecífico en un paciente paraguayo adulto y, luego de la investigación epidemiológica del caso, el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó este miércoles mediante pruebas de laboratorio un caso importado de dengue. Se trata de un hombre que se encontraba embarcado y fue derivado a un efector de la localidad de Diamante dada su sintomatología, para su diagnóstico y tratamiento.Además de forma inmediata, la cartera sanitaria provincial notificó al Ministerio de Salud de la Nación para continuar con la investigación y los datos relacionados al caso.En este marco, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, especificó: "Se trata de un caso importado, no autóctono. En todo momento el paciente estuvo aislado. No fue necesaria la realización de un bloqueo, ya que se supone habría adquirió la enfermedad en Asunción del Paraguay, y estaba de paso por la provincia. La fecha de inicio de síntomas fue el 26 de diciembre, correspondiente a la semana epidemiológica 52 del 2017"."El paciente presentaba sintomatología relacionada a esta enfermedad, por lo que desde el efector de Diamante se comenzó la sospecha del diagnóstico que hoy confirmamos por laboratorio", indicó el funcionario y especificó: "Los principales síntomas del dengue son fiebre mayor a 38º, dolor muscular y cefaleas. En algunos casos, se presenta vómitos, diarrea y sangrado".Cabe citar que, desde 2016 la provincia cuenta con los elementos para poder hacer las determinaciones por sangre, con lo cual no se necesita confirmar estos casos con laboratorios de Buenos Aires.En virtud del hecho conocido, el Ministerio de Salud reitera que es esencial mantener la limpieza en patios, techos y zonas aledañas a las casas; descacharrizar y desmalezar, y usar repelente en caso de visitar zonas endémicas para evitar contraer enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti tales como dengue, zika y chikungunya.Además se recordó que la Dirección de Epidemiología, dependiente de la cartera sanitaria, informa semanalmente a través del boletín epidemiológico los casos confirmados de enfermedades de transmisión por el mosquito. Además, según la notificación nacional e internacional, se confecciona un mapa con las zonas donde hay circulación de virus. El boletín, está disponible en la página oficial del Ministerio: www.entrerios.gov.ar/msalud En este marco, Garcilazo recordó a la población entrerriana, la necesidad de extremar las medidas de prevención: "Recomendamos tirar todos los objetos que puedan juntar agua y cambiar el agua de los bebederos de mascotas todos los días. También, no permitir la formación de charcos con agua estancada y colocar arena húmeda en floreros y plantas acuáticas", indicó.Por otra parte, el funcionario aseguró: "Hay que mantener limpios todos los espacios de la casa, sobre todo patios y techos. Asimismo, usar repelente y, en caso de estar expuestos al aire libre, renovarlo cada tres horas; además, se puede utilizar tabletas mata mosquitos".