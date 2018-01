Criminal video: Remis atropella intencionalmente y reiteradas veces a una perra

A través de un video con imágenes escalofriantes que circuló estos días por las redes sociales, se conoció la noticia de que un remisero de la empresa La Diez, en la ciudad de Colón, había atropellado intencionalmente, dos veces, a una perra de avanzada edad que permanecía recostada en la calle.El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad de un vecino, y en base a esas imágenes la familia del animal elaboró el video que luego hizo trascender.

"Era su barrio, era su cuadra"

La palabra del fiscal

Identificado y acusado

Disculpas y despido

Explicar la libertad

Gabriela, dueña de la perra Dalma, explicó que "el choque fue el 23 a las 14.40. Ella estaba echada es en la calle, donde hay sombra. En esa casa hay cámaras de vigilancia, pero los dueños no están hasta la noche. Esos días no vi a mis vecinos, hasta que el jueves vino la chica que trabaja ahí diciendo que su patrona le dijo que estaba filmado lo de Dalma".Pese a la advertencia de los dueños de casa sobre lo espantoso del material que vería en pantalla, Gabriela buscó secuencia por secuencia hasta encontrar lo ocurrido y lo grabó con su celular la indignante escena.Diario El Entre Ríos recogió el testimonio del Fiscal Alejandro Perroud, quien explicó que "el 29 de diciembre tomé conocimiento mediante un mensaje de whatsapp de un link de un perfil de Facebook, en el que se publicó un video tomado de una cámara de seguridad en el cual se aprecia cómo un vehículo, aparentemente marca Corsa, de Color gris, y que pertenecería a una empresa de remises, atropella deliberadamente a un perro que se hallaba en la calle. En la imagen se advierte cómo,"."El video habría sido filmado en calle Chacabuco, pasando 3 de Febrero de la ciudad de Colón, razón por la cual esta mañana (por ayer) me constituí en el lugar, corroborando que coincide con la imagen. Fui atendido por el propietario de la vivienda, quien confirmó que las imágenes correspondían con las obtenidas por las cámaras del frente de la misma, y que la dueña de la perra en cuestión vive a escasos metros por calle Chacabuco.El fiscal se comunicó con personal de la Sección Criminalística para solicitarle que se constituya en el lugar y obtenga en formato digital las imágenes de la cámara de seguridad, como así también con la División Investigaciones para que realice tareas tendientes a identificar al vehículo y al conductor del mismo, como así también localizar testigos del hecho, señalóEl automóvil ya ha sido identificado, en tanto ?si bien públicamente trascendió su nombre- hasta ayer a última hora de la tarde se intentaba corroborar fehacientemente el nombre de quien será imputado del hecho.Se investiga la comisión de actos de crueldad con los animales previstos en la ley 14346, art. 3, inc. 7. La ley, elaborada en el año 1954, prevé penas de 15 días a un año de prisión, la cual no sería de cumplimiento efectivo.La remisería 10 presta servicio hace más de un año en la ciudad de Colón. El pasado viernes, a través de su cuenta de Facebook, hizo el siguiente descargo."Lamentablemente en el día de hoy, nos enteramos de una noticia terrible que nos afectó a todos. Un perrito fue atropellado por un chofer de la agencia, no fue un accidente, dado a que nos fijamos en las cámaras de seguridad y el hecho fue de una manera cruel. Claramente repudiamos de cualquier manera este acto, y queremos informarles que esta persona no forma más parte de nuestra remisería. Pedimos mil disculpas y nuestro mayor apoyo a la familia de este pobre perrito".Sobre los cuestionamientos a la dueña de Dalma, porque la perra se encontraba en la calle, la mujer explicó: "Nació en esa esquina, y nos mudamos media cuadra arriba; era su barrio, era su cuadra. Mi perra Dalma jamás mordió a nadie, jamás corrió una bici o moto; eso sí, no entres a casa porque cuidaba su territorio. Estaba castrada, tenía sus vacunas, solo que no estaba adentro, iba y venía".