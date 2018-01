Desesperado pedido de una madre: "Los días pasan y Tiziano puede llegar a morir"

Tiziano Cáceres es un niño entrerriano de 4 años que padece Atrofia Espinal Muscular. Necesita un tratamiento millonario por el que su familia viene reclamando a la obra social desde hace tiempo, pero no han obtenido respuesta positiva. Su madre, luego de atravesar varias instancias, decidió publicar un video contando cuál es la situación."Soy Johana Casas, mamá de Tiziano Cáceres. Tizi tiene una enfermedad degenerativa muy rara, llamada atrofia muscular espinal Tipo 1. Hay un nuevo medicamento que puede parar esta enfermedad. Pero es muy caro: vale 12 millones de pesos. Mi marido tiene sueldo de policía, el cual no alcanza. La obra social de Entre Ríos no lo quiere cubrir. Los jueces nos dieron la razón. Pero el Gobierno dice que es demasiado caro. Quiero que se conozca esta historia, porque realmente ya no sé qué más hacer. Soy una madre desesperada. Los días pasan y se empeora y puede llegar a morir", dijo.

El video fue subido a Youtube y en 40 segundos apenas resume la insólita historia judicial del caso Tiziano Cáceres: el reclamo por la cobertura de una medicación a la obra social provincial, que el organismo rechazó y que entonces llegó a la Justicia. El máximo tribunal de la provincia consideró que la familia de Tiziano tenía razón y ordenó a la obra social cubrir la medicación. Pero la sentencia fue apelada, y ahora llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Mientras, los días pasan. Es un intríngulis judicial que tiene a un lado al principal protagonista. Y es una forma, dice el abogado Ramiro Pereira, de ganarle a la burocracia. "Aún, cuando ganemos el recurso ante la Corte, la burocracia tiene mil formas de frenar el pedido", señala.El caso tiene sentencia favorable en la Justicia provincial, pero está en apelación en la Corte. Por el momento, Tiziano espera. Y por eso, el desesperado reclamo de la mamá de Tiziano. Fuente: (Entre Ríos Ahora).-