La madre de Nahir Galarza rompió el silencio y habló de su drama

. Es difícil, nunca se me hubiera pasado por la mente que iba a pasar algo así", dijo Yamina Kroh la mamá de Nahir Galarza, la joven de 19 años que asesinó a Fernando Pastorizzo en la ciudad de Gualeguaychú.Enseguida reveló: "Ella me dijo que estaba sufriendo, que estaba mal. Yo,. Le dije: 'bueno, pero vamos a hacer la denuncia. Te acompaño. Seguro que papá también". Y me respondía: "no ma, no quiero tener más problemas de los que tengo". Estaba amenazada", afirmó la mujer en diálogo con el diario Clarín , con quien la joven mantenía una relación amorosa. Relata que se enteró de esa situación poco antes de Navidad. "Nosotras vamos al gimnasio juntas todas las mañanas, (Nahir) tenía un moretón acá --dice mostrando la palma de su mano derecha--. Tenía un anillo que era una coronita y se le había roto todo. Tenía todo lastimado", aseguró la mamá de la joven detenida.Los Galarza son de Gualeguaychú "de toda la vida".-- que pasó a segundo año de la carrera de Abogacía, y que ayuda en las tareas de la casa. Tiene un hermano de 16 años con retraso madurativo que, según los padres, todavía no sabe lo que su familia está sufriendo. Respecto de la presencia de un arma reglamentaria en su domicilio, Yamina dice que "somos todos grandes y eso está incluido ahí, en la casa. Vas, pasás, la buscás, te la llevás".Mientras Yamina hablaba con los periodistas en la puerta de los tribunales, pasó un auto y un hombre gritó desde la ventanilla: "¡Asesinos!". Esa es la realidad que hoy transita la familia de Nahir.. Pero la gente es mala. No sé para qué hacen marchas, no sé qué quieren. ¿Que la ponga en medio de la plaza y todos la linchen? No sé, no entiendo", dice la mujer, quebrada en dolor, pero sin perder la calma. "", agregó. "¿Cómo lo va a entender mi hijo? ¿Cómo le trato de explicar algo que va a ser inexplicable?", se pregunta.Nahir fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer. ". No me dejan verla, hay un horario de visita, de dos horas, y después no me dejan verla más. Hacía dos días que no la veía. No sé qué se le cruzó por la cabeza, por qué hizo esto. No entiendo, nadie está libre de eso. Es increíble", continúa. Junto a los abogados defensores, están pidiendo que Nahir cumpla una prisión domiciliaria. "Si nosotros la entregamos, ¿a vos te parece que la podemos hacer escapar? Nosotros colaboramos en todo.", continúa la mujer.Yamina contó también que Nahir no llevaba a Fernando a su casa, aunque reconoció que "fue a un viaje que hicimos un par de años atrás". También comentó que el joven "era callado, no hablaba nada, no lo conocí".