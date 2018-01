Marcharon para exigir por justicia para el joven asesinado por su ex novia

Cientos de vecinos de Gualeguaychú marcharon en la noche de este lunes 1º de enero por las calles de la ciudad hasta concentrarse frente a los Tribunales, donde pidieron justicia por Fernando Pastorizzo, el joven que fue asesinado por su ex novia en la madrugada del pasado viernes.Durante la marcha se escucharon pedidos de "Justicia por Fernando" y "Cárcel para la Asesina", en referencia a la joven Nahir Galarza, quien luego de haber confesado ser la autora de la muerte de su ex novio, permanece alojada en la sala de Salud Mental del Hospital Centenario por presentar un fuerte estado de shock.También el hombre expresó: "Ahora dicen que está en estado de shock, pero cuando le pegó dos balazos a mi hijo y después subió cosas a redes sociales, no estaba en shock ni mucho menos".Además, los familiares de Pastorizzo indicaron que serán recibidos por los fiscales que llevan adelante la causa por "homicidio agravado por el vínculo", delito por que el que se imputó a la joven Nahir Galarza, publicóLa chica de 19 años le disparó en dos oportunidades con una pistola 9 mm que es de su padre, un oficial de la policía de Entre Ríos. Pocas horas después del hecho, se presentó en la comisaría junto a su abogado defensor y se hizo responsable del crimen.