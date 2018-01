Conmovedor gesto del médico entrerriano que salvó al turista apuñalado

Feliz Año Nuevo !!!!!! 2018 #joewolek Una publicación compartida por Yamil Ponce (@yamilponce) el Dic 31, 2017 at 11:46 PST

Los médicos también tienen gestos que van más allá de su profesión y, anoche, el cirujano entrerriano Yamil Ponce lo demostró al recibir el año 2018 junto al turista de los EE.UU. al que salvó luego de ser apuñalado por dos ladrones en La Boca el 8 de diciembre pasado.La cena que compartieron quedó retratada en una foto y un video que el profesional de la salud subió a su cuenta de Instagram. En la imagen se lo ve junto a Frank Joseph Wolek, de 60 años, que había sido dado de alta el jueves 28 de diciembre tras 20 días en el Hospital Argerich donde trabaja como cirujano cardiovascular.En tanto, Wolek aparece en el video haciendo un karaoke de A mi manera (en inglés), junto a Ponce y uno de sus pequeños hijos.El cirujano había compartido, en las redes sociales, los pormenores de la evolución del fotógrafo estadounidense desde el primer día del ataque con quien forjó una relación que superó la de médico-paciente.Wolek también había contado que luego de estabilizarlo, "por dos semanas, todas las enfermeras" lo cuidaron "muy bien, no sólo con profesionalismo sino con amor genuino y amistad"."No me puedo imaginar un lugar mejor, tuve mucha suerte de que me trajeran tan rápidamente, con la gente que trabaja acá, no hay otro lugar en el que hubiera preferido estar, sea acá o en mi país", finalizó.El estadounidense había sufrido lesiones en la aurícula izquierda y en el ventrículo derecho, un puntazo en cada pulmón y otras seis heridas por las que fue intervenido de urgencia, y luego permaneció internado en terapia intensiva durante su recuperación.