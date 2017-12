El hospital Garrahan explicó en qué consiste la donación de granulocitos

Foto 1/2 Foto 2/2

Según indicó la entidad, la información sobre este tipo de donación "es imprescindible a la hora de querer donar para un niño o niña que requiere de este tipo de células".

"Los granulocitos son células que están en la sangre y son esenciales en la protección de infecciones, especialmente las producidas por hongos y bacterias. Por ese motivo, deben encontrarse en cantidad suficiente y funcionar correctamente", indicó el hospital a través de un comunicado.



Los pacientes del Hospital Garrahan que pueden necesitar una transfusión de granulocitos (por haber disminuido mucho su cantidad) son quienes están en tratamiento con quimioterapia (cáncer y leucemias); candidatos a trasplante de médula ósea; pacientes que recibieron un trasplante de médula ósea; y pacientes con enfermedades con alteración de la función de los granulocitos.



"Todos estos pacientes, ante una infección grave, no mejoran con el tratamiento habitual y ahí es necesario realizar la transfusión de granulocitos como alternativa terapéutica", señaló el centro asistencial. ¿Quiénes pueden donar granulocitos? La donación de granulocitos es una donación especial. Pueden ser donantes de estas células las personas de entre 21 y 55 años, que cumplan todos los requisitos necesarios y tengan disponibilidad horaria para concurrir al Banco de Sangre del Hospital Garrahan Hemoterapia para los estudios previos a la donación y para la aplicación de medicamentos que aumentarán la cantidad de granulocitos en su sangre.

En principio son 2 veces las que se deben concurrir al Banco de Sangre antes de hacer la donación propiamente dicha.

Las mujeres embarazadas o en período de lactancia no pueden donar granulocitos.



Para estar seguros que las donantes en edad gestacional no están embarazadas, se les realizará una prueba de embarazo antes de cada procedimiento. Todo posible donante, será cuidadosamente estudiado previo a la donación.



Para ser donante de granulocitos es necesario concurrir previamente a estudiarse al Banco de Sangre (de lunes a viernes, de 7:00 a 12:00) en ayunas de por lo menos 8 horas y presentarse con documento de identidad en la secretaría, donde deberá aclarar el motivo por el cual concurre.



Ese día el donante será evaluado, se le extraerá una muestra de sangre para los estudios, y además se le dará a conocer el consentimiento informado, que deberá leer atentamente y firmar si está de acuerdo.

Así mismo podrá consultar todas sus dudas con respecto al procedimiento.