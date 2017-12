"Soy como una bebé de 40 años", dijo nieta recuperada

Política La nieta recuperada 126 regresó por segunda vez a Concepción del Uruguay

"Durante dos años supe que era adoptada pero tampoco me dijeron que no había compatibilidad con el banco del Inadi no sabía dónde buscar, a quien me parecía, de donde venía y estuve buscando pero tampoco había nada para buscar. Sin saberlo me fui preparando para todo esto que me iba a pasar. No lo esperaba, ni mucho menos. Una nueva familia, una nueva vida. Mi tía dice que para ellos soy como una bebé de 40 años. Después de cuarenta años tenemos que arrancar de cero. Todo es muy fuerte", dijo Adriana Garnier Ortolani, la nieta 126 recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo e hija del uruguayense Edgardo Garnier y de Violeta Ortolani, desaparecidos en 1977 en manos de la dictadura cívico militar."Lo que le pasó a mis papás, no hay palabras. Cuando me refiero a los torturadores les digo los infames, pero no hay palabras. Yo siento su dolor, su lucha y su amor. Por eso me emociono con sus historias", amplió durante la charla que brindó en Agmer ante un gran número de personas que asistieron para conocerla, saludarla y escuchar su dura experiencia.Convocada por la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia para dar una charla en Agmer, Adriana regresó por segunda vez a nuestra ciudad donde recuperó a parte de su familia, como su tía Silvia Garnier y su abuela Blanca Díaz de Garnier.En su paso por Concepción del Uruguay, Adriana fue recibida por el Director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay Darío Barón y el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Germano, quien viajó especialmente desde Paraná para participar de la actividad junto a Adriana.En la charla en Agmer también estuvo José Schulman, Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y actuó la murga "Puntuales pa la tardanza".