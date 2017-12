Advierten sobre la presencia de "curas truchos" en Gualeguaychú

Desde el Obispado de Gualeguaychú emitieron un comunicado para informar "que desconocen a ningún sacerdote que haya solicitado la necesaria autorización para permanecer en la ciudad". La explicación de la Iglesia.



"Ante la consulta de algunas personas acerca de la presencia de sacerdotes no conocidos y de procedencia indefinida en la ciudad de Gualeguaychú, este Obispado comunica a los fieles católicos que el Obispo no tiene conocimiento que ningún sacerdote -fuera de los de nuestra Diócesis y que todos conocen- haya solicitado la necesaria autorización para permanecer en la ciudad o en el ámbito de la Diócesis ejerciendo lícita y válidamente el ministerio sacerdotal", indicaron.



Asimismo, pidieron a "los fieles católicos que estén atentos para no dejarse sorprender en su buena fe, y que ante cualquier duda se comuniquen con las parroquias donde se encuentran los ministros eclesiásticos autorizados por la Iglesia Católica".



"Recordamos, igualmente, que las parroquias de la ciudad de Gualeguaychú son: San José (iglesia Catedral); Santa Teresita; Nuestra Señora de Luján; Nuestra Señora de Fátima; Asunción de María; Nuestra Señora de Lourdes, San Juan Bautista, Cristo Rey y San Francisco. Cualquier otra institución que no sea una de éstas, aunque se adjudique el título de parroquia, no pertenece a la Iglesia Católica", concluyeron.