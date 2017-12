La familia de la joven que murió haciendo parapente apuntó al instructor

La familia de la médica tucumana de 28 años que murió en el cerro San Javier al caer ayer desde 120 metros de altura mientras practicaba parapente con un grupo de amigos, pide que se investigue lo sucedido: no cree en la versión del instructor, que aseguró que la mujer se soltó en medio de un ataque de pánico."Tampoco creemos que haya sido un ataque de pánico; hizo bromas antes de salir, estaba contenta y ya había volado en parapente otras veces", agregó.El cuerpo de la joven fallecida, identificada como Natalia Vargas, fue encontrado por los equipos de rescate a 200 metros de la pista de despegue que se localiza en Loma Bola, en el cerro San Javier, a 6,7 kilómetros de la capital tucumana.El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando Vargas junto a un grupo de amigos decidieron volar en parapente.Según informaron fuentes de la investigación que citó la agencia, la joven cumplió con el procedimiento para concretar su vuelo, firmó el contrato de deslinde de responsabilidades que dispone el club, se puso el equipo pertinente que incluye el arnés de seguridad, y se subió al biplaza que estaba manejado por el piloto Ariel Salazar.De acuerdo a lo declarado por Salazar a la Policía, luego de salir en vuelo, la médica habría sufrido un ataque de pánico, por lo que presionó un dispositivo que provocó el desprendimiento de su equipo y cayó al precipicio.El Ministerio de Seguridad, representado por el secretario Claudio Maley, organizó un operativo de búsqueda integrado por El Grupo Cero, Bomberos, servicios médicos y la Unidad Regional Norte.Luego de horas de rastrillaje, el cuerpo de Vargas fue encontrado alrededor de las 20 en medio de la vegetación del lugar.La investigación quedó a cargo de la Fiscalía I, que ordenó el secuestro de cámaras y celulares, y el rastrillaje en la zona de la caída de la joven para hallar el teléfono de la víctima que podría contener filmaciones del recorrido, ya que la familia y sus amigos no creen en la versión que el piloto dio a la Policía.Vargas era oriunda de la ciudad tucumana de Concepción y hace tres años que vivía en Alemania, donde realizaba una residencia en medicina.Según contaron sus amigos, había vuelto a la provincia para pasar las Fiestas con su familia. Era hija de un ex concejal de la citada localidad.