Futbolista de 14 años logró que se lo habilite a decidir dónde quiere jugar

El conflicto comenzó en octubre de 2016, cuando Juan Cruz quiso pasarse a los "canarios" que, aunque le quedaba más lejos de su casa, era donde jugaban sus amigos. El problema fue que su viejo club, el Atlético Resistencia Central, donde estaba desde los 8 años, le dijo que no, que "El Albo" había invertido demasiado en él y que, en todo caso, sólo podría ir al CUNE a préstamo.



Los dos equipos son parte de la Liga Chaqueña y los chicos que juegan allí lo hacen en forma amateur.



Los padres de Juan Cruz decidieron recurrir a la justicia y el juez civil y comercial de la capital chaqueña, Jorge Mladen Sinkovich, dictó un amparo en el que reconoce el derecho del chico a jugar en el club que desee.



Allí, dispuso "la libertad de acción y el pase libre" de Juan Cruz haciendo prevalecer "el interés superior del adolescente" sobre el esgrimido por Atlético Resistencia.



En los tribunales, los padres de Juan Cruz plantearon que los derechos de su hijo estaban consagrados en la Constitución Nacional y pactos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, así como fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de tribunales inferiores y la Constitución de Chaco.



El abogado y representante legal de los padres de este joven, Santiago Esteban Nardelli, dijo a Télam que el fallo dejó en claro que "la relación del menor con el club debe valorarse como la posibilidad de los padres de elegir, en ejercicio de su patria potestad, dónde brindar educación y formación deportiva a sus hijos".



Nardelli también valoró que la justicia reconociera que "los menores sólo pueden ser sujetos de derecho, y nunca objetos de derechos de terceros", y dijo que "se pidió que toda disposición reglamentaria o convencional de la AFA o FIFA que se oponga al otorgamiento de la libertad de acción del menor involucrado sea declarada inconstitucional".



"Desde hace más de un año mi hijo entrena con sus amigos en CUNE y ahora este fallo viene a poner blanco sobre negro algo que no tenía sentido", relató el padre de Juan Cruz.



Luego dijo que cuando hizo el planteo a un dirigente de Resistencia Central en busca de una solución acordada recibió como respuesta: - Tu hijo es bueno. No le vamos dar el pase libre. Solo se va a préstamo, y que por eso recurrieron a la justicia.



Y agregó que "pudo haber ocurrido que algunos quisieron preservar el derecho de formación para cuando alguien pasa a ser profesional, pero eso es algo que ya está normado y no hay nada que inventar sobre el tema".



El papá de Juan Cruz agregó que él y su esposa quisieron "resolver todo sin recurrir a la justicia porque Resistencia Central es el club de nuestro barrio, un hermano mayor de Juan Cruz sigue jugando ahí, pero no nos dejaron otra alternativa", añadió.



Después dijo que el joven "es feliz jugando con sus amigos en CUNE y eso es lo que debió suceder siempre".



El padre dijo que su hijo, "como otros chicos y amigos, tiene el sueño de jugar al fútbol en un equipo grande y nadie le puede negar esa aspiración. Si alguna vez lo transfieren y firma un contrato profesional, está previsto lo que hay que hacer en lo que respecta al derecho de formación".



"Por eso nunca entendimos lo que sucedía mientras veíamos que nuestro hijo estaba mal porque no podía jugar con sus amigos y fue entonces que decidió ir a entrenar a CUNE y luego llevamos el caso a un abogado que inició el planteó judicial", concluyó.



