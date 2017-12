El quíntuple homicida de Santa Fe "era violento" y tenía orden de restricción

Una discusión que terminó en tragedia



En la tarde de este viernes, la ciudad de Santa Fe se vio conmocionada por un quíntuple homicidio ocurrido en barrio Alfonso, más precisamente en calle Monseñor Zaspe al 4100.En horas de la siesta, un agente penitenciario identificado como Facundo Solís, asesinó a su ex mujer, su ex suegra, su ex cuñada, su hijastra y a la pareja de esta última. Además hirió a un menor que está internado en el hospital Cullen.En declaraciones al canal Todo Noticias, un vecino afirmó que Solís "siempre fue una persona agresiva"; más de una vez se lo veía con su arma y cuando ganaba Colón "andaba a los tiros".Otra vecina sostuvo que podía imaginar que podía suceder una situación como la de hoy porque Solís "era muy agresivo"."Lo habían sacado de la casa porque tenía una (orden de) restricción para acercarse a su familia. Era conflictivo con ella y con los vecinos, siempre. La señora había hecho denuncias porque era muy agresivo", señaló a la prensa.La mujer, que vive en cercanías a las casas de las víctimas, completo diciendo: "Imaginábamos que podía llegar a pasar algo así".Cerca de las 3 de la tarde, Solís retiró de casa de su ex esposa a sus dos hijos de 5 y 9 años, y los llevó a casa de su madre. Minutos más tarde volvió y disparó contra su ex mujer, su ex suegra, su ex cuñada, su hijastra y a la pareja de esta última. A todos los ultimó un disparo en la cabeza. Los fallecidos fueron encontrados en tres viviendas distintas y en la vía pública.La masacre ocurrida hoy se da a un año del cuádruple homicidio que enlutó a la ciudad de Santa Fe el 24 de diciembre de 2016 , cuando Marco Feruglio asesinó al padre, la hermana, la madre, y la pareja de la madre de Romina Dusso, su ex esposa y madre de tres hijos.Feruglio fue condenado por los cuatro crímenes a prisión perpetua y a su ex mujer resolvió no asesinarla, ya que le dijo: "A vos no te voy a hacer nada, para que sufras".